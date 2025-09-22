Clara Delgado Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

Hace apenas unos días, el Consejo de Ministros aprobó la nueva ley antitabaco. Este nuevo proyecto del Gobierno, que aún no ha entrado en vigor, no solo tiene que ver con dejar de fumar en las terrazas de los bares, sino que esta práctica tan poco saludable también se prohibirá en las plazas de toros. Y es que parece que en La Glorieta muchos quieren aprovechar los que pueden ser los últimos festejos en los que se puede sacar tranquilamente un cigarro del bolsillo.

Puede que esta afición por fumar se incremente cuando aparece Morante de la Puebla en los carteles de la Feria, ya que los tendidos cuentan, más que nunca, con aficionados que no sueltan el puro de la mano en toda la tarde. Tal vez también querían hacer referencia a aquellas palabras que el torero Roca Rey le dedicó hace no mucho al de La Puebla del Río: «Maestro, fúmate un purito despacito».

Lo que está claro es que muchos aficionados se abanderaron ayer el conocido refrán: Tarde de toros sin puro, no vale un duro. Y así lo pusieron en práctica en los tendidos del coso salmantino.

Donde no se vio mucho humo fue en los burladeros de La Glorieta, lleno en la última de abono de personalidades destacadas. En el de la Junta de Castilla y León, el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, acompañado por el delegado de la Junta Eloy Ruiz para disfrutar de la última tarde de toros de la Feria salmantina.

Los alcaldes de la provincia tampoco quisieron perderse esta magistral tarde taurina en la capital salmantina después de celebrar la festividad de San Mateo. David Mingo (Santa Marta), Jesús María Ortiz (Barruecopardo), Nieves García (Sorihuela) o Laura Vicente (Fuente de Oñoro) estuvieron presentes prestando atención a lo que sucedía en el ruedo, además del diputado José Roque Madruga o de Marcos Iglesias, a quien, de la terna de este domingo, solo le falta llevar a Borja Jiménez al Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo para hacer disfrutar a los mirobrigenses de un espectáculo como el de ayer.

De burladero en burladero, en otro de ellos nos encontramos con algunos rostros conocidos que ya pisaron La Glorieta en esta Feria, como la del ex presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, la del joven torero de Cantalpino, Ismael Martín o la del también torero portugués, Rui Bento. Quien también se dejó ver en la tarde del domingo fue el periodista Rubén Amón, muy vinculado a la provincia ya que fue el encargado de dar el último pregón del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo.

Entre los tendidos algunas caras ya conocidas también tuvieron que respirar humo en alguna ocasión, como el alcalde Carlos García Carbayo, el concejal Fernando Carabias, el empresario Silvestre Sánchez Sierra o el senador del PP Bienvenido de Arriba, acompañado del procurador popular Chema Sánchez en el 7. Cambiando de partido político, Carlos Menéndez disfrutó también desde el tendido de las faenas de Morante.

Tampoco se perdió esta cita taurina el expresidente de las Cortes de Castilla y León y salmantino, Luis Fuentes, ni tampoco el que fuera gerente del Ecyl, Pedro Grijalba, junto a su mujer, la que fue gerente de Salud de Área, Manuela Plaza, supongo que muy enterada de los efectos nocivos del tabaco para la salud.

Javier y Cucho Valverde regresaron a La Glorieta por última vez en esta Feria, de nuevo acompañados de su familia.

Poco le importaron a un miembro del público del tendido 1 los puros de alrededor, ya que se levantó bien decidido en medio de una de las faenas del último toro de Borja Jiménez para arrancarse a cantar. Un espectáculo que recibió una gran e inesperada ovación por parte del público.

Entre los callejones se pudo ver a Antonio Barrera y también al empresario taurino Simón Casas y entre los burladeros, a uno de los grandes protagonistas de la jornada: Justo Hernández, como todos los ganaderos de la corrida concurso.

La afición Morantista estuvo más presente que nunca, con pancartas que animaban al torero y que seguro que algún puro se fumaron a lo largo de la tarde en honor al torero sevillano.

Unos tendidos llenos se despidieron así de la última de Feria y puede que también de la oportunidad de sacarse un puro en La Glorieta hasta nuevo aviso.