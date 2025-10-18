Una tarde histórica y los últimos festejos del año, en directo por televisión Telemadrid repetirá el festejo de la memorable retirada de Morante de la Puebla y las autonómicas también retransmitirán en directo la gran final de la Liga de Novilladas y la corrida de toros de Victorino Martín desde Jaén, por la pequeña pantalla

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 18 de octubre 2025, 07:00

Tres festejos taurinos podrán ver los aficionados este fin de semana por la pequeña pantalla: la repetición de la histórica retirada de Morante de la Puebla el pasado domingo en Las Ventas de Madrid, donde también se cortó la coleta Fernando Robleño, a través de Telemadrid esta tarde de sábado, casi al mismo tiempo que Canal Sur emitirá, desde la plaza de toros de Jaén, la corrida de toros de Victorino Martín que forma uno de los platos estrella de la feria de San Lucas como último gran evento de la temporada; mientras que mañana, domingo, 19 de octubre, las autonómicas también emitirán en directo la gran final de la Liga de Novilladas con picadores que anunciará en el mismo cartel a los triunfadores de todos los circuitos de novilladas que se celebraron esta temporada.

Los festejos, días, horarios y carteles de toros y toreros son los siguientes:

—HOY, sábado 18 de octubre de 2025. Desde Jaén en su feria de San Lucas, toros de Victorino Martín para Curro Díaz, El Cid y David Galván. A las 17:30 horas por Canal Sur Televisión.

—HOY, sábado, 18 de octubre de 2025. En diferido, repetición de la corrida de toros del pasado 12 de octubre en Las Ventas de Madrid, donde Morante de la Puebla, Fernando Robleño y Sergio Rodríguez estoquearon una corrida de toros de Garcigrande. A las 18:00 horas por Telemadrid.

—MAÑANA, domingo 19 de octubre de 2025. Desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), novillada final de los Circuitos de la Fundación del Toro de Lidia. Utreros de Fuente Ymbro para Tomás Bastos (triunfador del Circuito de Extremadura); Álvaro Serrano (triunfador del Circuito de Madrid), Carlos Tirado (triunfador del Circuito de Andalucía); Ruiz de Velasco (finalista del Circuito de Castilla y León y segundo mejor puntuado en dicha final, que ocupará el puesto de Julio Norte, tras no poder comparecer debido a la cogida sufrida en San Agustín del Guadalix); y Mario Vilau (triunfador del Circuito Valenciano).A las 17:00 horas, por Canal Sur Televisión, Castilla La Mancha Media y Á Punt (Tv Autonómica de la Comunidad Valenciana).