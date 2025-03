Fogonazos de Talavante: primer triunfo del Carnaval del Toro

Javier Lorenzo Ciudad Rodrigo Sábado, 1 de marzo 2025, 19:10 | Actualizado 22:02h. Comenta Compartir

LA FICHA Lleno en los tablaos en tarde fría, lluviosa y desapacible.

GANADERÍA Se lidiaron novillos de EL FREIXO (propiedad de El Juli), una auténtica escalera en presentación, muy desiguales. Inválido el abecerrado 1º, bravo y encastado el 2º; una prenda el 3º; y dificultoso el 4º.

DIESTROS

ENRIQUE PONCE Pinchazo y estocada (silencio)

ALEJANDRO TALAVANTE Estocada atravesada que hizo guardia y otra certera (oreja)

JUAN ORTEGA Estocada casi entera (silencio)

RAQUEL MARTÍN Pinchazo y estocada atravesada que asoma, que remató con cuatro descabellos (vuelta al ruedo)

Dentro de un mal encierro de El Freixo, muy desigual de presentación, muy complicado y arisco de juego, salió un novillo de excelente condición, el segundo. Un precioso negro salpicado, que enlotó Alejandro Talavante que al final fue el nombre de la tarde y el primero del Carnaval. Firmó los pasajes más caros, por la claridad y rapidez con la que pronto le plantó cara a este torete y por la magnífica sensación que dejó toreando con la derecha, en series ligadas, reunidas y vibrantes. Muy desapacible en todo, en la tarde despertó en ese momento además un molesto viento, que incomodó aún más al torero, que no encontró el mismo sitio cuando vio que su muleta, sin montar con la espada, se convirtió en una auténtica bandera. Eso fue lo que impidió que aquello se redondeara y siguiera con la misma intensidad. Aún así suya fue esta primera función y el recuerdo de un festejo vivido bajo una tímida lluvia, que prácticamente empezó y terminó ahí. Apenas tuvo más casi hasta el final.

Sobre todo porque Enrique Ponce no tuvo opción alguna con el que levantó el telón. Un novillo de juguete, gacho y sin entidad, con cuerpo y hechura de eral, que tuvo bondad pero no se tenía pie. Menos aún después de un duro e injustificado puyazo que terminó por fulminar cualquier opción de lucimiento y hacer atisbar el fondo de bondad que se le intuía. No podía con su alma.

Menos aún Juan Ortega, que dejó a todos con la ganas después de las magníficas sensaciones de su debut del año pasado. Desde que salió de chiqueros ese tercero de capa castaña de El Freixo, el de más cuajo y seriedad del envío hasta entonces, no regaló ni una sola embestida franca y clara. Sin pasar, reponedor y buscando el cuerpo con descaro. Una prenda de principio a fin. Tanto que Juan Ortega nada pudo hacer con él. Sorprendió que brindara al público una faena que ni existió ni iba a existir nunca por esa evidente mala condición del astado. Apenas un sabroso inicio de toreo por la cara metiéndose mucho con él y andándole con desparpajo y mando. No cabía más.

Cerró la tarde Raquel Martín con un novillo cuajado, grandón y basto. Feo de hechuras. No lo puso fácil en los primeros pasajes. Todo fue un caos hasta que toro y torera se quedaron solos. Antes Raquel Martín había sufrido una fea y seca voltereta al intentar el quite por el pitón derecho. La cogió de lleno y cayó a plomo en el suelo tras un seco derrote. No perdió la calma ni el don de la suavidad y el temple cuando ya tuvo la muleta en la mano. Y así sacó naturales de bello trazo y buen mérito que se sumaron a las notas altas y brillantes. Por el pitón derecho no tuvo ni entrega ni recorrido. Ni condición ni ganas. Aún así le tragó y le expuso consciente de las dificultades. Faena larga que se enrocó con el descabello y eso hizo que el premio no llegara a sus manos. Puso el son, el temple y el mimo de una tarde que no regaló nada, salvo aquellas tres series del salpicado segundo con el que Talavante amarró el titular.