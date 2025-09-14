Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Justo Hernández, ganadero de Garcigrande, siguiendo las labores de enchiqueramiento. ALMEIDA

La suerte echada para De Justo, Juan Ortega y Roca Rey en La Glorieta: así son sus toros

La Feria alcanza su ecuador con un encierro íntegramente cuatreño de Garcigrande

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:43

Con la llegada de las figuras a la Feria, la expectación se desbordó en los pasillos de las gradas y las andanadas de sol para seguir las labores de sorteo, apartado y enchiqueramiento de los toros de Garcigrande que esta tarde serán lidiados por Emilio de Justo, Juan Ortega y Andrés Roca Rey. Un encierro íntegramente cuatreño que abre Pulserito, uno de los dos castaños del envío y de 577 kilos; y que cerrará Rebelde, el otro toro castaño (claro y bocidorado), de 541 kilos y con el que la Feria llegará a su ecuador y al parón de cuatro días en el abono.

Juan Ortega hará su presentación en este coso con Afrutado, el toro de pelo colorado que tanto gustó en el Desenjaule y que ha dado un peso en báscula de 513 kilos -el que menos del encierro- y Cocotero, uno de los tres toros negros de la corrida, con 578 kilos.

Rarito será el primero de los toros con ese pelaje y el de mayor romana del encierro, con 612 kilos y será jugado en tercer lugar por Roca Rey; el otro es Buenasuerte, astado que le sigue en orden de lidia y que le ha tocado a Emilio de Justo.

ORDEN DE LIDIA

Primero, para Emilio De Justo: Pulserito, número 97, nacido en marzo de 2021, de 577 kilos y castaño bocidorado de capa

Segundo, para Juan Ortega: Afrutado, número 19, nacido en noviembre de 2020, de 513 kilos y colorado de capa

Tercero, para Roca Rey: Rarito, número 7, nacido en febrero de 2021, de 612 kilos y negro de capa

Cuarto, para Emilio de Justo: Buenasuerte, número 61, nacido en octubre de 2020, de 563 kilos y negro de capa

Quinto, para Juan Ortega: Cocotero, número 36 nacido en noviembre de 2020, de 578 kilos y negro de capa

Sexto, para Roca Rey: Rebelde, número 81, nacido en noviembre de 2021, de 541 kilos y castaño claro bocidorado

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las pescaderías avisan del adiós inmediato de uno de sus productos estrella: «Estamos a punto de quedarnos sin él»
  2. 2 La Guardia Civil encuentra en un bancal a una mujer desaparecida en las Casas del Conde
  3. 3 Estas son las 51 nuevas rutas de autobús gratuitas en la provincia desde este lunes
  4. 4 Un fuego en la ribera del Tormes moviliza a los Bomberos
  5. 5 La AEMET avisa de una sorpresa inesperada en el tiempo a partir de este domingo
  6. 6 Damián Castaño, de La Glorieta al hospital con pronóstico reservado: este es el parte médico
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 13 de septiembre
  8. 8 Fallece Juan Bezares, histórico jugador de la UDS
  9. 9 ¿Por qué hay más retrasos de los habituales en el autobús urbano de Salamanca?
  10. 10 Cuarto mes consecutivo con Salamanca a la cabeza en la subida del coste de la vida

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La suerte echada para De Justo, Juan Ortega y Roca Rey en La Glorieta: así son sus toros

La suerte echada para De Justo, Juan Ortega y Roca Rey en La Glorieta: así son sus toros