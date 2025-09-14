La suerte echada para De Justo, Juan Ortega y Roca Rey en La Glorieta: así son sus toros La Feria alcanza su ecuador con un encierro íntegramente cuatreño de Garcigrande

Con la llegada de las figuras a la Feria, la expectación se desbordó en los pasillos de las gradas y las andanadas de sol para seguir las labores de sorteo, apartado y enchiqueramiento de los toros de Garcigrande que esta tarde serán lidiados por Emilio de Justo, Juan Ortega y Andrés Roca Rey. Un encierro íntegramente cuatreño que abre Pulserito, uno de los dos castaños del envío y de 577 kilos; y que cerrará Rebelde, el otro toro castaño (claro y bocidorado), de 541 kilos y con el que la Feria llegará a su ecuador y al parón de cuatro días en el abono.

Juan Ortega hará su presentación en este coso con Afrutado, el toro de pelo colorado que tanto gustó en el Desenjaule y que ha dado un peso en báscula de 513 kilos -el que menos del encierro- y Cocotero, uno de los tres toros negros de la corrida, con 578 kilos.

Rarito será el primero de los toros con ese pelaje y el de mayor romana del encierro, con 612 kilos y será jugado en tercer lugar por Roca Rey; el otro es Buenasuerte, astado que le sigue en orden de lidia y que le ha tocado a Emilio de Justo.

ORDEN DE LIDIA

Primero, para Emilio De Justo: Pulserito, número 97, nacido en marzo de 2021, de 577 kilos y castaño bocidorado de capa

Segundo, para Juan Ortega: Afrutado, número 19, nacido en noviembre de 2020, de 513 kilos y colorado de capa

Tercero, para Roca Rey: Rarito, número 7, nacido en febrero de 2021, de 612 kilos y negro de capa

Cuarto, para Emilio de Justo: Buenasuerte, número 61, nacido en octubre de 2020, de 563 kilos y negro de capa

Quinto, para Juan Ortega: Cocotero, número 36 nacido en noviembre de 2020, de 578 kilos y negro de capa

Sexto, para Roca Rey: Rebelde, número 81, nacido en noviembre de 2021, de 541 kilos y castaño claro bocidorado

