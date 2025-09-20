Siete festejos taurinos este fin de semana por televisión Esta tarde se reransmitirán cinco: tres corridas de toros y una novillada con picadores y otra sin los del castoreño

Cámara de televisión, en los tendidos de una plaza de toros.

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:07

Siete festejos se podrán ver este fin de semana por televisión, cinco esta misma tarde de sábado, 20 de septiembre, corridas de toros desde Talavera de la Reina, Riaza (con la participación del matador de toros salmantino Damián Castaño), Guadalajara; y dos festejos menores, la final del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana desde Algemesí; y la final del XIII Ciclo de Clases Prácticas Trofeo Diputación de Badajoz desde Olivenza. Además, la oferta se completará mañana domingo, con un festejo mixto desde desde Laujar de Andarax (Almería), y además de la corrida de toros de Guadalajara que cierra su feria.

Los días, los canales de televisión y los carteles con toros y toreros y horarios de los festejos son los siguientes:

- HOY, sábado, 20 de septiembre. Desde Talavera de la Reina (Toledo). Toros de Peñajara para Morenito de Aranda, en solitario. A las 17:30 horas por Castilla La Mancha Media.

- HOY, sábado, 20 de septiembre. Desde Riaza (Segovia), toros del Conde de la Corte y Raso de Portillo para Damián Castaño, Gómez del Pilar y Juan de Castilla. A las 17:30 horas por Telemadrid.

- HOY, sábado, 20 de septiembre. Final del XIII Ciclo de Clases Prácticas Trofeo Diputación de Badajoz desde Olivenza. Novillos de Jandilla para Pepe Martínez, Manuel León y Fran Perera. A las 17:30 horas por Canal Extremadura.

- HOY, sábado, 20 de septiembre. Desde Guadalajara, toros de Alcurrucén para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Fernando Adrián. A las 18:00 horas por One Toro Tv.

- HOY, sábado, 20 de septiembre. Semifinal del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana desde Desde Algemesí (Valencia). Novillos de Osborne para Santiago Esplá, Nacho Torrejón y Mario Vilau. A las 18:00 horas Á Punt (Tv Autonómica de la Comunidad Valenciana).

- MAÑANA, domingo, 21 de septiembre de 2025. Corrida de toros desde Guadalajara, con toros de Zalduendo para Sebastián Castella, Pablo Aguado y Tomás Rufo. A las 18:00 horas por Castilla La Mancha Media y One Toro Tv.

- MAÑANA, domingo, 21 de septiembre. Festejo mixto desde Laujar de Andarax (Almería) con un toro de Campos Peña para el rejoneador Sebastián Fernández, dos toros de Araúz de Robles para el matador de toros Salvador Cortés, dos novillos de Chamaco para el novillero con picadores Mariscal Ruiz y un becerro de El Quintanar para el becerrista Antonio Laujar. A las 18:15 horas por Canal Sur Televisión Toros.