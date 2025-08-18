Un salmantino entre los semifinalistas del certamen de Escuelas Taurinas de Andalucía Noel García fue el gran triunfador de la novillada sin picadores celebrada el pasado sábado en Cazalla de la Sierra (Sevilla), donde cortó dos orejas y salió a hombros. El sábado se jugará un puesto en la final del 30 de agosto en Villacarrillo (Jaén)

Javier Lorenzo Salamanca Lunes, 18 de agosto 2025, 21:07 Comenta Compartir

Noel García, el representante de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, ha logrado un puesto en la gran semifinal del certamen de Escuelas Taurinas de Andalucía tras ser el gran triunfador del festejo celebrado el sábado en Cazalla de la Sierra (Sevilla) donde cortó las dos orejas de su novillo y salió a hombros por la puerta grande, logrando además la tercera mejor puntuación de los doce novilleros que se jugaban el pase a la siguiente eliminatoria del certamen. Allí se ganó un puesto en la semifinal que se celebrará este sábado en la plaza de toros de Montoro (Córdoba), a la que llegan los seis espadas más destacados del concurso que, por orden de puntuación del jurado, son los siguientes: David Gutiérrez (Badajoz, 20'00 puntos), Manuel Domínguez (Sevilla, 20'00 puntos); Noel García (Salamanca, 20'50 puntos); Manuel Quintana (Córdoba, 19'50 puntos), Isaac Galvín (San Fernando, 18'50 puntos) y Javier Torres 'Bombita' (Ubrique, 18'00 puntos). Los seis se enfrentarán este sábado a partir de las 18:00 horas a un encierro de novillos de El Torero dentro de un festejo que se podrá seguir a través de las cámaras de Canal Sur Televisión.

De ese festejo de Montoro saldrán los tres novilleros que se jugarán el puesto de triunfador en la gran final que tendrá lugar el sábado, 30 de agosto, en la plaza de toros de Villacarrillo (Jaén) con novillo de Apolinar Soriano.

