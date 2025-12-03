Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Regino Ávila, en el centro, rodeado de toreros a la puerta de la nave que tiene en Mozodiel de Sanchíñigo que se ha convertido en el punto de encuentro de los profesionales taurinos para entrenar.

Regino, el jubilado que da cobijo a los toreros

Hace un par de años este agricultor jubilado de Mozodiel decidió ceder la nave en la que guardaba la maquinaria y los aperos de labranza para que entrenasen los toreros; y se ha convertido en lugar de encuentro de gran parte de la torería charra y de los que hacen parada en Salamanca para preparar sus temporadas

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:00

A Regino Ávila se le cayeron las lágrimas cuando el día de San Pedro del año pasado vio desde el tendido del Coliseum de ... Burgos como Ismael Martín amarraba con fuerza las dos orejas del toro de su alternativa. Este agricultor, en el retiro ya, de Mozodiel de Sanchíñigo, lo ve como entrena cada día en su pueblo. A él y a otro porrón de toreros... Aficionado de siempre, abonado a La Glorieta, un buen día, cuando le llegó la jubilación, decidió sacar de su nave toda la maquinaria y aperos de trabajo que allí guardaba, limpiarla a fondo y cedérsela a los toreros para que fueran allí a entrenar.

