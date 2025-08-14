Quince festejos en los días más taurinos del año en la provincia: estos son todos los carteles Guijuelo acapara la atención con tres corridas de toros y habrá una en Vitigudino. Ambos cosos apuestan este año por los valores salmantinos

Manuel Diosleguarde y Emilio de Justo, en la plaza de toros de Guijuelo.

Javier Lorenzo Salamanca Jueves, 14 de agosto 2025, 07:47 Comenta Compartir

Guijuelo vuelve a ser la estrella del momento más intenso de la temporada en la provincia de Salamanca. Este año con una clara y atractiva apuesta por los valores salmantinos, en clave de despedida y de bienvenida. En el coso chacinero se retira El Capea y firmará una de las últimas actuaciones de su carrera Javier Castaño, en las dos primeras funciones del serial, viernes y sábado respectivamente. El Capea se encierra con seis toros en solitario, en el mismo escenario en el que su padre hace tres años firmó una tarde histórica, reapareciendo por un día para celebrar sus 50 años de alternativa y también para cortarse la coleta. En ese mismo ruedo (al que se ha aplicado una nueva capa de arena que se ha trabajado en los últimos días en compactar para evitar que salgan a la superficie la innumerables piedras del drenaje que, en muchas ocasiones, ocasionaban tropezones y molestias a los toreros durante la lidia) El Capea firmará el último paseíllo de su carrera en España. Al día siguiente, ha despertado una enorme expectación entre los aficionados el serio y cuajado encierro de José Enrique Fraile de Valdefresno, al que se enfrentará Javier Castaño junto a su hermano Damián Castaño e Ismael Martín. Ese mismo día en Vitigudino también se anuncia otro cartel de interés con toreros salmantinos, revalorizados, con Juan del Álamo, que ha encadenado triunfos el último mes y medio en Perú; y Manuel Diosleguarde que se reivindicó con autoridad en Zamora, saliendo a hombros, y Arévalo (Ávila), cortando un rabo las dos tardes en las que sustituyó a Marco Pérez.

Si El Capea y Javier Castaño centran la atención en Guijuelo, también hay interés por ver a Julio Norte, novillero arrollador esta temporada, que como los dos veteranos matadores charras ha sido injustamente apeado de los carteles de la Feria de Salamanca. Julio Norte actuará junto a Cristian González y el rejoneador de Peñaranda, Sergio Pérez de Gregorio, en la jornada dominical del 17 de agosto.

El quinto de los festejos mayores de los próximos siete días, será también en Guijuelo el martes, 19; con Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Diosleguarde, ante toros de Vellosino y Puerto de San Lorenzo. Con ese cartel se pondrá broche a los próximos siete días en los que están anunciados una quincena de festejos en la semana más intensa y con mayor oferta taurina del año en la provincia de Salamanca. Esta programación se completa con dos festivales taurinos, como los que se celebrarán el viernes en Cantalpino y el sábado en Linares de Riofrío. Y también con las novilladas sin picadores y clases prácticas con la participación de los alumnos de la Escuela taurina de Salamanca: Villarino de los Aires será la que más presencia tenga con tres festejos (jueves, domingo y lunes), seguido de los dos de Fuentes de Oñoro el fin de semana, además de Sequeros y Casillas de Flores (ambos el sábado) y Babilafuente (domingo).

Todos los carteles

JUEVES, 14 DE AGOSTO

—Villarino de los Aires. Novillada sin picadores. Diego Mateos y Emilio García-Torres.

VIERNES, 15 DE AGOSTO

—Guijuelo. Corrida de toros. Toros de Domingo Hernández, Puerto de San Lorenzo, Carmen Lorenzo, El Capea, El Freixo y Victorino Martín para El Capea.

—Cantalpino. Festival taurino sin picadores. Ismael Martín y un rejoneador.

SÁBADO, 16 DE AGOSTO

—Guijuelo. Corrida de toros. Toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para Javier Castaño, Damián Castaño e Ismael Martín.

—Vitigudino. Corrida de toros mixta. Reses de Toros de Orive para el rejoneador Andrés Romero y los diestros Juan del Álamo y Manuel Diosleguarde.

—Linares de Riofrio. Festival taurino sin picadores. Reses de Miranda de Pericalvo, para Óscar Borjas, Uceda Leal, Juan Leal, Alejandro Marcos y Jesús Yglesias.

—Sequeros. Novillada sin picadores. Iñigo Norte y Fernando Vanegas.

—Fuentes de Oñoro. Clase práctica. Nico Pérez y Hugo Panero (Juan Diego y José Carlos).

—Casillas de Flores. Clase práctica. Noel García y Diego Ortega (Enrique Bautista y Rubén Núñez).

DOMINGO, 17 DE AGOSTO

—Guijuelo. Novillada picada. Reses de Casasola y San Pelayo para Sergio Pérez, Julio Norte y Cristian González.

—Babilafuente. Clase práctica. José Carlos Rivero, Víctor Pérez, Diego Ortega e Íñigo Norte (Eric Dos Santos, Erik Sotelo, Pablo Hernández y Daniel del Pozo).

—Villarino de los Aires. Novillada sin picadores. Alumno de Andalucía y Álvaro Rojo.

—Fuentes de Oñoro. Clase práctica. José Tomás, Samuel Berdejo y Javier Hernández (Antonio Zapata, Aarón Gallo e Iván Hernández).

LUNES, 18 DE AGOSTO

—Villarino de los Aires. Novillada sin picadores. Iñigo Norte y Noel García.

MARTES, 19 DE AGOSTO

—Guijuelo. Corrida de toros. Toros de Vellosino y Puerto de San Lorenzo para Perera, Emilio de Justo y Diosleguarde.