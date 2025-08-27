El primer torero contratado para el festival de Aercyl

Javier Lorenzo Salamanca Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:00 Comenta Compartir

Es uno de los toreros del año y ya ha dado su palabra y cerrado su participación en el que se ha convertido en uno de los festivales más emotivos y bonitos de cuantos se celebran a lo largo de la temporada taurina. Borja Jiménez es la primera figura contratada para torear desinteresadamente para la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León (Aerscyl), en el festejo que se celebrará el próximo 4 de octubre en Ledesma, en la que será la sexta edición de este espectáculo solidario que abandera el diestro Domingo López Chaves.

Borja Jiménez se alza esta temporada como uno de los nombres claves del año, más allá de la regularidad en los triunfos de un curso en el que ya suma más de una treintena de paseíllos. Y no solo eso, sino en que en la Feria de Abril de Sevilla cortó las dos orejas a un toro de Jandilla el 2 de mayo, salió a hombros en Madrid el 15 de junio tras desorejar a un toro de Victorino Martín; e indultó un astado de La Quinta en las Corridas Generales de Bilbao en un triunfo sin precedentes en la historia del coso de Vista Alegre (1962). Tres éxitos incontestables en los tres escenarios más destacados de toda la temporada.

Anunciado en la Feria de Salamanca el próximo 21 de septiembre (en la corrida concurso de ganaderías, junto a Morante de la Puebla y Alejandro Talavante) Borja Jiménez ya tiene cerrada la fecha del 4 de octubre para actuar en el festival de Aerscyl en Ledesma. Una cita entrañable y benéfica que se solidariza con la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León para la que ya se han entregado en las cinco ediciones celebradas anteriormente más de 174.920 euros. Solamente en la la del año pasado se entregó a esta asociación un talón de 51.468 euros, el montante más alto de las cinco ediciones celebradas de un festival que arrancó a finales de la temporada de 2019 y que se ha asentado como como una de las citas taurinas más relevantes de la temporada en taurina en la provincia de Salamanca. Por él ya han pasado toreros como El Fandi, Miguel Ángel Perera, Manuel Escribano, Cayetano... además del propio López Chaves que toreó en las tres primeras ediciones y en el que también han tenido un protagonismo destacado los toreros salmantinos y los alumnos de la propia Escuela taurina de Salamanca.