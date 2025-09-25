Casi pleno de divisas salmantinas en el histórico festival de figuras antiguas del 12-O en Las Ventas Cuatro novillos de Garcigrande, uno de Vellosino y otro de Capea se unen al de Osborne que lidiará Morante de la Puebla en el sentimental homenaje pro monumento a Antoñete del próximo 12 de octubre en Madrid

Seis de los siete astados que se lidiarán el próximo 12 de octubre en el histórico festival que se celebrará en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid en homenaje a Antoñete, y con el objetivo de recaudar fondos para levantarle un monumento al eterno maestro madrileño, lucirán divisas salmantinas. Y entre todas, con un protagonismo especial para Garcigrande, que lidiará cuatro astados para Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce y la novillera Olga Casado. Abrirá el festejo uno toro de Capea para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza; mientras que uno más lucirá el hierro de Vellosino y será para Julio Aparicio. Morante de la Puebla se enfrentará a un astado de Osborne en homenaje a Chenel y a su histórica faena al toro blanco con este hierro en esta misma plaza en la feria de San Isidro de 1966, cuando un 15 de mayo inmortalizó en una de las faenas de su vida a Atrevido. El famoso toro blanco de Osborne.

Ese día se vivirá una jornada histórica en la primera plaza del mundo. No en vano, el festival con este cartel se celebrará por la mañana (12:00 horas) y, en el mismo escenario, Morante de la Puebla por la tarde (18:00 horas) también se vestirá de luces para cerrar la temporada en la plaza de Las Ventas, en una corrida de toros en la que actuará junto a Fernando Robleño, que se retirará en esa corrida de toros de los ruedos, y Sergio Rodríguez, como triunfador de la Copa Chenel confirmará su alternativa, con reses de la ganadería salmantina de Garcigrande.

En apenas una hora se agotaron la semana pasada las entradas para ambos festejos en una cita histórica que congregará en el mismo día en el coso de la calle Alcalá a casi 50.000 espectadores repartidos en dos funciones que ya tienen el cartel de «no hay billetes» colgado en las taquillas, al reclamo de dos espectáculos de máximos alicientes y atractivo que se sacó de la chistera Morante de la Puebla, que será el gran protagonista de la jornada. Además supondrá la vuelta del torero cigarrero a Madrid después de la memorable tarde del pasado 9 de junio en la que salió a hombros, en la primera puerta grande de su carrera en Las Ventas.