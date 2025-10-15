Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Galleo del bú de Morante al toro de Olga Jiménez, el 21 de septiembre en La Glorieta. ALMEIDA

La peña taurina más antigua de Salamanca ya tiene a sus triunfadores de la Feria

El toro Buenasuerte de Garcigrande, el quite artístico de Morante de la Puebla y David de Miranda, como torero revelación de la temporada, son los galardonados

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:29

Comenta

La peña taurina Salmantina ya tiene a sus galardonados de la Feria de Salamanca. El toro Buenasuerte de Garcigrande, Morante de la Puebla y David de Miranda son los elegidos para recoger los galardones del que es el colectivo de mayor antigüedad de todos cuantos hay en Salamanca y el segundo de toda España, solo superado por el Club Cocherito de Bilbao.

La peña taurina Salmantina, presidida por Bernardino Basas, ha concedido el premio al toro más bravo de la Feria a Buenasuerte, de la ganadería de Garcigrande, que fue indultado por Emilio de Justo el pasado 14 de septiembre en el ruedo charro, por mayoría absoluta de los miembros del jurado. Más se dividieron las votaciones en el premio al quite artístico o de riesgo que patrocina la Escuela taurina de la Diputación de Salamanca, recayendo finalmente en Morante de la Puebla, por su galleo del bú protagonizado el 21 de septiembre al cuarto toro de la ganadería de Olga Jiménez, que se hizo con tres votos, dos fueron para Ismael Martín y uno para Juan Ortega, mientras que dos quedaron en blanco. Por su parte, todos los votos menos uno recayeron en David de Miranda para el premio al torero revelación de la temporada, patrocinado por Recio.El jurado estuvo compuesto por Bernardino Basas, como presidente de la peña taurina Salmantina, la ganadera Eva Rodríguez 'Espioja', los aficionados Natalia Recio y Luciano Sánchez, y los críticos taurinos Paco Cañamero, Javier Lorenzo, Toni Sánchez y Verónica Tapia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos tras una espectacular huida en un coche robado desde Plasencia a Salamanca
  2. 2 Personas sin hogar durmiendo en el parking del Vega: «Da miedo subir sola»
  3. 3 La Guardia Civil detiene en Villares a un huido de la justicia y reclamado por la Audiencia Nacional
  4. 4 Portugal pidió la detención del fugitivo arrestado en Villares por delitos de atentado y tenencia de armas
  5. 5 La huelga por Palestina bloquea 16 trenes a Madrid y Valladolid
  6. 6 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera
  7. 7 Así se produjo la peligrosa detención de los dos hombres que huían hacia Salamanca portando una escopeta
  8. 8 El puesto laboral más inestable del pueblo: «Todos han sido interinos, si consiguen uno en otro sitio se acaban yendo»
  9. 9 Aumentan a 9 los casos de dermatosis nodular
  10. 10 La Junta dispara la inversión en Salamanca un 35% con el abastecimiento de agua y con terminar el bloque de consultas del Hospital como principales proyectos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La peña taurina más antigua de Salamanca ya tiene a sus triunfadores de la Feria

La peña taurina más antigua de Salamanca ya tiene a sus triunfadores de la Feria