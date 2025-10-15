La peña taurina más antigua de Salamanca ya tiene a sus triunfadores de la Feria El toro Buenasuerte de Garcigrande, el quite artístico de Morante de la Puebla y David de Miranda, como torero revelación de la temporada, son los galardonados

La peña taurina Salmantina ya tiene a sus galardonados de la Feria de Salamanca. El toro Buenasuerte de Garcigrande, Morante de la Puebla y David de Miranda son los elegidos para recoger los galardones del que es el colectivo de mayor antigüedad de todos cuantos hay en Salamanca y el segundo de toda España, solo superado por el Club Cocherito de Bilbao.

La peña taurina Salmantina, presidida por Bernardino Basas, ha concedido el premio al toro más bravo de la Feria a Buenasuerte, de la ganadería de Garcigrande, que fue indultado por Emilio de Justo el pasado 14 de septiembre en el ruedo charro, por mayoría absoluta de los miembros del jurado. Más se dividieron las votaciones en el premio al quite artístico o de riesgo que patrocina la Escuela taurina de la Diputación de Salamanca, recayendo finalmente en Morante de la Puebla, por su galleo del bú protagonizado el 21 de septiembre al cuarto toro de la ganadería de Olga Jiménez, que se hizo con tres votos, dos fueron para Ismael Martín y uno para Juan Ortega, mientras que dos quedaron en blanco. Por su parte, todos los votos menos uno recayeron en David de Miranda para el premio al torero revelación de la temporada, patrocinado por Recio.El jurado estuvo compuesto por Bernardino Basas, como presidente de la peña taurina Salmantina, la ganadera Eva Rodríguez 'Espioja', los aficionados Natalia Recio y Luciano Sánchez, y los críticos taurinos Paco Cañamero, Javier Lorenzo, Toni Sánchez y Verónica Tapia.