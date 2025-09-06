Pasión y dolor en una noche de emociones fuertes en La Glorieta

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 03:31 Comenta Compartir

Dani Alonso, zamorano de Vezdemarbán, se proclamó ganador del concurso de recortes Ciudad de Salamanca este viernes por la noche después de una vibrante, sangrienta y emocionante velada de alardes a cuerpo limpio. Los recortes del actual campeón de Castilla y León se impusieron en la final a tres a la espectacularidad de un portento físico como el que derrochó Said Embeyrik, de Villanueva de la Torre (Guadalajara) en los saltos mortales de espaldas hacia atrás con los que conquistó La Glorieta; y también al valor seco y espartano del mirobrigense Pipe Martín que, con los quiebros de rodillas, encogió el corazón de los más de cuatro mil espectadores que se sentaron en los tendidos para presenciar el primer espectáculo de la Feria. Cada uno de los tres, por palos diferentes (el quiebro, el salto y el recorte) dividieron las opiniones que se hicieron sentir aún más a la hora de escuchar el veredicto final del jurado.

En la primera imagen, un ajustado recorte de Dani Alonso, el triunfador de la noche; de rodillas el mirobrigense Pipe Martín, en un quiebro de rodillas; y un espectacular salto de espaldas con tirabuzón de Said Embeyrik al novillo de la final. Los tres se disputaron el trofeo en el último toro y dividieron las opiniones del respetable. FOTOS: ALMEIDA

El concurso se dirimió con un gran encierro de utreros de Adelaida Rodríguez, que derrochó un excelente juego, por el tranco, la entrega y la movilidad de sus astados, a excepción del segundo que fue el que ofreció menores virtudes. El tercero propinó una grave cornada en la parte posterior del muslo a Daniel Martín, que ejercía de director de lidia, y al que apretó ese astado en uno de los primeros envites nada más salir al ruedo sin darle la opción al matador de toros de Aldeanueva de Figueroa a refugiarse en el burladero haciendo presa justo en la boca del mismo empitonándolo contra las tablas. Fue operado en la enfermería de la y trasladado posteriormente al hospital de Salamanca.

La velada se estructuró en tres partes, una inicial con los tres primeros astados en los que se repartieron en grupos de tres los quince participantes, de los que se clasificaron los seis mejores para la semifinal del cuarto toro ante el que, además de los finalistas, dejaron vibrantes pasajes Luis Gómez (de Guarrate), Oliver García (de Íscar) y Jamal Chennouf, de La Puebla de Montalbán, que cautivó con sus saltos hacía atrás con tirazubón en carrera. Todo ello en una sesión de más de tres horas y media que hizo que los espectadores abandonaran La Glorieta cerca de las dos de la mañana, después de que Dani Alonso cogiera el testigo de Santi Molina, que fue el ganador de 2024.