Un paseíllo solidario por el casco histórico de la ciudad López Chaves, junto a los toreros Borja Jiménez, Marco Pérez e Iñigo Norte, protagonizan un encuentro con varios miembros de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León (Aerscyl) a favor de la que actuarán el próximo 4 de octubre en Ledesma.

Javier Lorenzo Salamanca Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

Un emotivo y entrañable paseíllo por el casco histórico de Salamanca. Los toreros Borja Jiménez, Marco Pérez y el novillero Íñigo Norte, integrantes del cartel del VI Festival Taurino «Domingo López Chaves» a beneficio de Aerscyl, tuvieron un encuentro con varios miembros de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, a la que irá destinada de manea íntegra la recaudación del festival taurino que se celebrará en Ledesma el próximo 4 de octubre.

Los tres jóvenes diestros acompañaron al alma e impulsor de este festival, Domingo López Chaves, en un paseo cargado de simbolismo por las inmediaciones del centro histórico y que tuvo como escenario principal la plaza situada frente al Palacio de San Esteban, donde conversaron en un ambiente cercano y distendido. Allí, toreros y representantes e integrantes de la asociación compartieron conversación y complicidad, reforzando los lazos que unen al mundo del toro con una causa solidaria que ya cuenta con seis ediciones de apoyo ininterrumpido.

Ampliar Los toreros junto a miembros de la Asociación de Aerscyl.

El encuentro ha contado además con la presencia de la artista María Zarló, que se ha sumado a la cita donando una de sus obras de inspiración taurina. La pieza será subastada y los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la asociación, ampliando así la ayuda que el festival proporciona cada año a niños y familias afectadas por enfermedades raras en Castilla y León.

La artista María Zarló, con la obra que ha donado para una subasta y recaudar fondos para la asociación.

El VI Festival Taurino «Domingo López Chaves» se celebrará el próximo sábado 4 de octubre de 2025 en la plaza de toros de Ledesma. El cartel estará compuesto por el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, los matadores Javier Conde, Borja Jiménez y Marco Pérez, además del novillero sin picadores Íñigo Norte. En el ruedo se lidiarán reses de las ganaderías de San Pelayo, Montalvo, José Ignacio Charro, Domingo Hernández y Casasola, en una jornada que promete tanto nivel artístico como compromiso social.

El festival se desarrollará además como un día de convivencia en la villa de Ledesma, con una paella popular, actividades para los más pequeños con hinchables, recorridos turísticos guiados por el casco histórico y un ambiente festivo en el que la solidaridad será la gran protagonista.

Las entradas ya están disponibles en el Museo Taurino de Salamanca, en el Restaurante Valencia de la capital y en el Restaurante Las Ventas de Ledesma. Los precios son de 20 euros en tendido general y 30 euros en barrera, con acceso gratuito para los niños. Asimismo, aquellos que deseen colaborar sin acudir a la cita podrán hacerlo a través de la modalidad de Fila 0.