El nuevo destino de Marco Pérez El diestro salmantino viajará mañana lunes, 1 de diciembre, a Machachi, donde, mano a mano con Andrés Roca Rey, formará el cartel que anuncia el estreno de una nueva plaza de toros en Ecuador

Después de una primera incursión en tierras mexicanas en el mes de octubre, Marco Pérez regresará de nuevo a América mañana lunes, 1 de diciembre. El salmantino emprenderá rumbo a Ecuador, para torear enla inauguración de la plaza de toros de Machachi, cuya feria se celebrará entre el 4 y el 6 de diciembre y donde el joven espada salmantino actuará mano a mano con Andrés Roca Rey en el cartel inaugural y también en el festival de la Virgen de la Esperanza de Triana.

A falta de cerrar carteles todavía, y después de su paso por Ecuador, Marco Pérez también hará una nueva incursión en México donde actuará los días de Navidad posiblemente en dos corridas de toros, antes de emprender viaje a Colombia donde de la misma manera hará doblete en la feria de Cali para poner broche al año en el que se convirtió en matador de toros (Nimes, Francia, 6 de junio). Marco Pérez está anunciado el 26 de diciembre con toros de la ganadería de Juan Bernardo Caicedo que estoqueará junto a Sebastián Castella y Juan de Castilla; y el día 29 en su clásico festival taurino en el que hará el paseíllo con César Rincón y Sebastián Castella para lidiar reses de la misma divisa colombiana que en la corrida de toros.

No será esta de Cali, en la plaza de toros de Cañaveralejo, la única incursión de Marco Pérez en Colombia; no en vano unos días después de allí viajará a Manizales donde está anunciado el 10 de enero de 2026 con Luis Bolívar y Daniel Luque de nuevo con toros de la ganadería Juan Bernardo Caicedo en el que será su primer paseíllo del nuevo año.