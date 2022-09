El festejo estrella de la Feria de Salamanca, EN DIRECTO | Talavante corta las dos orejas del segundo toreando al natural

Segundo toro. MANZANILLA, nº65. Sardo, de 494 kilos, nacido en noviembre de 2017. Talavante lo recibe a la verónica en la boca de riego rematando con dos tafalleras enganchadas. Primeros olés del público. Lo cuida en el caballo de Miguel Ángel Muñoz. Apaludido quite por gaoneras rematado con una revolera a pies juntos en los medios. Buen par de Fini en banderillas. Brinda al público y El Soro vuelve a regalar un solo de trompeta como ya lo hiciera ayer, pero esta vez desde el vomitorio del 6. Vibrante inicio de faena con una tanda de estatuarios, un cambiado por la espalda y rematado con un pase del desprecio y uno de pecho. Se lleva la muleta a la izquierda y deja una delicada tanda de naturales. El del Cuvillo derrocha nobleza. Humilla y es repetidor. Sigue al natural con temple y con su particular estilo. Con la derecha le ha bajado demasiado la mano y Manzanilla ha perdido las manos en dos ocasiones. Vuelve a la izquierda. Deja un natural interminable y el de Cuvillo se come la muleta. ¡Qué pitón izquierdo de Manzanilla! Epiloga con ajustadas bernadinas en los medios y otro natural de regalo de cartel. Estocada trasera y atravesada. | DOS OREJAS