Morante de la Puebla, en el patio de cuadrillas de La Glorieta. ALMEIDA

Morante, una semana más de baja: esta es su agenda

El maestro cigarrero, que se probó el lunes en el campo y no se encuentra restablecido, seguirá convaleciente de la cornada que sufrió el pasado 10 de agosto en Pontevedra y no reaparecerá mañana en La Malagueta

Javier Lorenzo

Salamanca

Martes, 19 de agosto 2025, 13:37

Morante de la Puebla no reaparecerá en Málaga este miércoles y es más que probable que tampoco lo haga el viernes en Bilbao, dos plazas de primera categoría en las que está anunciado el maestro esta semana. El cigarrero, que sufrió una cornada el pasado 10 de agosto en la plaza de toros de Pontevedra, se probó en el campo este lunes y no se encuentra restablecido todavía de las heridas que le propinó el toro de Garcigrande. Anunciada ya su baja este miércoles en la plaza de toros de La Malagueta, parece complicado que lo haga el viernes en su cita en las Corridas Generales de Bilbao y enfocará sus miradas para el las citas del fin de semana de cara a una posible vuelta que aún no está decidida ni tampoco confirmada.

La agenda de Morante de la Puebla en lo que queda del mes de agosto está de la siguiente manera:

Miércoles, 20. MÁLAGA. Toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto con Alejandro Talavante y Juan Ortega.

Viernes, 22. BILBAO. Toros de Garcigrande para Alejandro Talavante y Borja Jiménez.

Sábado, 23. CIEZA (Murcia). Toros de José Vázquez con José María Manzanares y Pablo Aguado.

Domingo, 24. TORO (Zamora). Toros de Domingo Hernández con Alejandro Talavante e Ismael Martín.

Lunes, 25. ALMAGRO (Ciudad Real). Toros de Cayetano Muñoz con Sebastián Castella y José María Manzanares.

Martes, 26. CUENCA. Toros de Román Sorando con Fernando Adrián, Roca Rey.

Jueves, 28. ALMERÍA. Toros de El Parralejo y Álvaro Núñez con Fortes, Juan Ortega.

Viernes, 29. ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Toros y novillos de Aimé Gallon e Hijos con Marco Pérez y Olga Casado.

Sábado, 30. LINARES (Jaén). Toros de Juan Manuel Criado con Pablo Aguado y Manuel Román.

Domingo, 31. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid). Toros y novillos de Zalduendo con José María Manzanares y Olga Casado.

