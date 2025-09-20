Morante de la Puebla: ««En mi segundo toro todos los elementos estaban a la contra» El diestro sevillano se fue de vacío este viernes de La Glorieta: «El segundo toro era muy exigente»

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:09

La tormenta perfecta del cuarto festejo del abono de La Glorieta se desató entre el cuarto y quinto toro de función. Los truenos que avisaron de que llegaba el agua no venían del choque de nubes, sino por la brevísima faena de Morante de la Puebla al segundo toro de su lote, que fue un visto y no visto como ya no se le recordaba al cigarrero en este coso. Dicho esto, se puso a llover. «Lo del segundo, pues… Pues qué quieres que te diga, que hacía demasiado viento y un toro muy exigente. Se pusieron todos los elementos posibles a la contra», trató de poner palabras -«Si es que puedo responder», quiso matizar antes- el diestro sevillano animado a poner describir al que fue la primera de las dos tardes de este abono.

El regusto de su primer lo tenía todavía en la boca para cuando cayó el sexto toro de función: «Creo que ha habido un primer toro primero donde he expuesto una faena interesante y la lástima es que no he podido rematarla bien con la espada».

Repasada la tarde, a Morante se le venía la cabeza la ovación con la que se abrió el festejo y que le obligó a saludar, en recuerdo de aquella tarde de calorina de junio que quedó grabada a siempre en los anales de esta plaza: «Aunque no soy mucho de números, cortar ese rabo simboliza la obra que fue y que la gente ha tenido el detalle de recordar. Hubo una gran faena, una de las grandes obras que he podido realizar esta temporada», afirmó Morante antes de abordar la pregunta del millón, después de haber reaparecido este viernes tras otro parón de una semana con parte facultativo de por medio. ¿Nos vemos el 21?: «Venga».