Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Morante de la Puebla, en la plaza de toros de La Glorieta. ALMEIDA

Morante de la Puebla reaparece en Melilla: esta es la agenda de su intenso mes de septiembre

Su vuelta a los ruedos será el miércoles, día 3 en la Mezquita del Toreo, 24 días después de la cornada sufrida el 10 de agosto en Pontevedra. Allí enfilará un mes con 15 corridas de toros firmadas

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:26

Morante de la Puebla ya tiene fecha para su vuelta a los ruedos después de la cornada que sufrió el pasado 10 de agosto en Pontevedra. Será el miércoles, 3 de septiembre, en la plaza de toros de Melilla. En la Mezquita del Toreo el diestro cigarrero está anunciado para lidiar una corrida de toros de Tornay junto a Juan Ortega y la novillera Olga Casado. De esta manera, Morante de la Puebla reaparecerá 24 días después de su percance en el coso gallego, donde cayó herido por un toro de Garcigrande, que más allá de la cornada incrementó la lesión muscular que arrastraba ya los días precedentes al percance tras la voltereta sufrida en Marbella (Málaga) que le obligó a actuar infiltrado en las citas de El Puerto de Santa María y la propia de Pontevedra.

Desde hoy hasta el próximo 3 de septiembre Morante de la Puebla se perderá los compromisos adquiridos mañana en Almería, el viernes en Alcalá de Henares (Madrid), el sábado en Linares, el domingo en San Sebastián de los Reyes (Madrid), el lunes en Palencia y el martes en Colmenar Viejo (Madrid).

Así llegará a su reaparición el miércoles en la plaza de toros de Melilla y de ahí en adelante enfilará un intenso mes de septiembre en el que está anunciado en los cosos de Aranjuez (sábado, 6); Villanueva del Arzobispo (Jaén) el domingo 7; Don Benito (Badajoz) el lunes 8; Navalcarnero (Madrid) el martes 9; Valladolid el viernes 12, Albacete el sábado 13; Muro (Baleares) el 14, el lunes 15 está anunciado en Murcia; el 18 en Guadalajara, el viernes 19 en la primera de las dos citas en Salamanca donde volverá el día 21; entre medias de las dos actuaciones en La Glorieta está anunciado el sábado 20 en Almodóvar del Campo (Ciudad Real). El día 24 está anunciado en la feria de San Mateo de Logroño y el 28 en la feria de San Miguel de Sevilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor fallecido en el accidente de Beleña era un hombre marroquí de 50 años
  2. 2 Un coche se precipita desde la A-66 a la N-630 desde unos 7 metros de altura y hay una víctima mortal y cuatro heridos
  3. 3 Así fue la valiente lucha de Verónica Echegui contra el cáncer: «Jamás perdió la esperanza ni la positividad»
  4. 4 La Junta apuesta por enviar las tarjetas Buscyl en formato digital con QR tras recibir más de 51.000 solicitudes en Salamanca
  5. 5 Tremendo malestar en Avenida con el servicio de Deportes del Ayuntamiento: Â«No vamos a tolerar sus faltas de respetoÂ»
  6. 6 El refrán de las cabañuelas alerta del cambio que llega esta semana: «Para ir de fiesta por Santa Tecla...»
  7. 7 El exhibicionista del bus de Alba protagonizó otro escándalo a la entrada del pueblo este verano
  8. 8 Álex García, devastado por la muerte de su gran amor, Verónica Echegui: «No se ha separado del féretro»
  9. 9 Otra salida de vía de un turismo en la A-66, en Fresno Alhándiga, deja tres heridos
  10. 10 La orquesta que triunfa mirando el reloj: «No siempre son los mismos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Morante de la Puebla reaparece en Melilla: esta es la agenda de su intenso mes de septiembre

Morante de la Puebla reaparece en Melilla: esta es la agenda de su intenso mes de septiembre