Morante de la Puebla reaparece en Melilla: esta es la agenda de su intenso mes de septiembre Su vuelta a los ruedos será el miércoles, día 3 en la Mezquita del Toreo, 24 días después de la cornada sufrida el 10 de agosto en Pontevedra. Allí enfilará un mes con 15 corridas de toros firmadas

Miércoles, 27 de agosto 2025

Morante de la Puebla ya tiene fecha para su vuelta a los ruedos después de la cornada que sufrió el pasado 10 de agosto en Pontevedra. Será el miércoles, 3 de septiembre, en la plaza de toros de Melilla. En la Mezquita del Toreo el diestro cigarrero está anunciado para lidiar una corrida de toros de Tornay junto a Juan Ortega y la novillera Olga Casado. De esta manera, Morante de la Puebla reaparecerá 24 días después de su percance en el coso gallego, donde cayó herido por un toro de Garcigrande, que más allá de la cornada incrementó la lesión muscular que arrastraba ya los días precedentes al percance tras la voltereta sufrida en Marbella (Málaga) que le obligó a actuar infiltrado en las citas de El Puerto de Santa María y la propia de Pontevedra.

Desde hoy hasta el próximo 3 de septiembre Morante de la Puebla se perderá los compromisos adquiridos mañana en Almería, el viernes en Alcalá de Henares (Madrid), el sábado en Linares, el domingo en San Sebastián de los Reyes (Madrid), el lunes en Palencia y el martes en Colmenar Viejo (Madrid).

Así llegará a su reaparición el miércoles en la plaza de toros de Melilla y de ahí en adelante enfilará un intenso mes de septiembre en el que está anunciado en los cosos de Aranjuez (sábado, 6); Villanueva del Arzobispo (Jaén) el domingo 7; Don Benito (Badajoz) el lunes 8; Navalcarnero (Madrid) el martes 9; Valladolid el viernes 12, Albacete el sábado 13; Muro (Baleares) el 14, el lunes 15 está anunciado en Murcia; el 18 en Guadalajara, el viernes 19 en la primera de las dos citas en Salamanca donde volverá el día 21; entre medias de las dos actuaciones en La Glorieta está anunciado el sábado 20 en Almodóvar del Campo (Ciudad Real). El día 24 está anunciado en la feria de San Mateo de Logroño y el 28 en la feria de San Miguel de Sevilla.