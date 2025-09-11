Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Morante de la Puebla, en el callejón de La Glorieta. ALMEIDA

Morante interrumpe su temporada y piensa en Salamanca para volver a los ruedos

El diestro cigarrero se resiente de la cornada de Pontevedra y cancela los cinco compromisos contratados previos al viernes 19 en La Glorieta, donde tiene ajustada la primera de sus dos tardes

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:28

Morante de la Puebla ha interrumpido su temporada inesperadamente. El diestro cigarrero se ha resentido de la cornada sufrida el pasado 10 de agosto en Pontevedra —de la que reapareció el pasado miércoles 3 de septiembre en Melilla— y ha cancelado los cinco compromisos contratados previos al viernes 19 en La Glorieta, donde tiene ajustada la primera de sus dos tardes.

El torero del año estaba anunciado mañana viernes, 12 de septiembre, en Valladolid (junto a Roca Rey y Marco Pérez); el sábado en Albacete (con Paco Ureña y Roca Rey); el domingo en Muro (Baleares), junto a Javier Conde y de nuevo Marco Pérez; el lunes en Murcia (con José María Manzanares y Juan Ortega) y el jueves en Guadalajara, donde se acartelaba con Manzanares, Alejandro Talavante.

En principio, ese es el inesperado panorama que se presenta de nuevo en la temporada; mientras que la primera intención de Morante de la Puebla sería reaparecer en Salamanca el viernes 19 de septiembre, en la corrida de toros que más expectación ha despertado del abono, junto a Manzanares y Marco Pérez con toros de Hermanos García Jiménez. Esa es la primera de las dos tardes que tiene ajustadas Morante en La Glorieta esta Feria, la siguiente es la del día 21 en la corrida concurso de ganaderías, con toros de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández Martín, Hermanos García Jiménez, Olga García y Carmen Lorenzo junto a Alejandro Talavante y Borja Jiménez.

