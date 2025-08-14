Marco Pérez, un estreno de primera por todo lo alto Tras la baja de Morante de la Puebla en San Sebastián el joven diestro salmantino pide quedarse solo en el cartel y lidiará los cuatro toros de Núñez del Cuvillo. Es su primera actuación en una plaza de primera en España tras su alternativa

La baja de Morante de la Puebla tras el percance del pasado domingo en Pontevedra ha obligado a la empresa BMF a recomponer el cartel de mañana, viernes, 15 de agosto, el día más taurino del año, en el coso de Illumbe de San Sebastián. Una cita en la que junto al maestro cigarrero estaba anunciado el salmantino Marco Pérez quien ha pedido a la citada empresa quedarse en solitario con los cuatro toros de Núñez del Cuvillo y asumir la máxima responsabilidad de la tarde, en la que también hará el paseíllo la novillera Olga Casado, ante dos utreros del hierro de La Purísima.

De esta manera, tras la alternativa del pasado 6 de junio en Nimes (Francia), Marco Pérez afrontará con doble compromiso su estreno como matador de toros en una plaza de toros de primera categoría en España, la de Illumbe de San Sebastián, donde ya toreó como novillero la pasada campaña, precisamente en un cartel mixto junto a Hermoso de Mendoza y el propio Morante de la Puebla.

Tras la baja del maestro, el joven diestro, que ya estaba anunciado en el cartel, trasmitió su voluntad de afrontar en solitario el peso de la tarde, en un gesto que confirma «la ambición y el momento de madurez que atraviesa pese a su corta trayectoria», según informa la propia empresa del coso donostiarra.

El cartel definitivo queda compuesto por cuatro toros de Núñez del Cuvillo para Marco Pérez y dos novillos de La Purísima para Olga Casado, en una cita que se prevé cargada de expectación en el marco de la Semana Grande Donostiarra.