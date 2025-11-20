El maestro cumple su palabra y Julio Norte vuelve a torear 58 días después

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

El maestro Capea le prometió a Julio Norte que en cuanto estuviera recuperado de la gravísima cornada que sufrió en la plaza de toros de San Agustín de Guadalix (Madrid) el 22 de septiembre en su casa tenía unas becerras preparadas para que hiciera el primer tentadero. Y así fue. Julio se recuperó y este miércoles el maestro cumplió su palabra una vez que el joven valor salmantino decidió volver a ponerse delante de un animal. Habían pasado 58 días después de aquel terrorífico percance y apenas seis de que el pasado jueves, ya en el Hospital de Salamanca, el servicio de Urología —que le atendía tras la derivación del Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes en el que le operaron inicialmente— le retiraran al joven torero la sonda que le acompañaba desde aquella dramática jornada.

El jueves recibió el alta médica, desde entonces, y cada día, volvió a coger los trastos para entrenar de salón y este miércoles acudió a la finca de Espino Rapado, en San Pelayo de Guareña, para participar en el primer tentadero tras el percance. Así, Julio Norte pone en marcha una nueva etapa de cara a retomar el pulso al toreo tras la cornada con el objetivo de recuperar el sitio que le situó en la temporada de 2025 como una de las grandes y gratas revelaciones del escalafón inferior.