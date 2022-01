¡Locos con Morante!

Morante resucitó al toreo en plena pandemia. Y también dio paso a la ilusión de una nueva libertad. La cita de Valero fue una fiesta en torno a él. Pasión de las gentes, y sabor, entrega, apuesta y buen torero del diestro. El estreno taurino del año puso el foco en el espectacular enclave de Valero donde se desenvolvió a lo grande, se metió en el ambiente y se llevó al público de calle. Miles de personas en la ladera de la montaña al reclamo del torero del momento. Y así se fundieron en una entrega sin reservas las dos partes.

La técnica exquisita, el valor necesario, el compromiso por buscar y poner en escena la pureza las empleó para saborear la noble embestida de Botinero, el primero, al que le cortó las dos orejas. Y para buscar en el interior, para hacer que pareciera sencillo navegar y dar forma a su faena, tras limar y consentir las dificultades que mostró el segundo, Bolillero, que, sin ponérselo fácil, terminó entregado a un torero que, además de artista, posee una técnica prodigiosa. Así embelesó a todos.

El primero no tuvo entrega de salida, sin embargo Morante le ganó pasos siempre en el encuentro capotero. Empujó con la cara arriba en el peto y salió de allí derrumbado. Parecía no tenerse en pie. Trató de darle oxígeno en un airoso quite por graciosas chicuelinas rematadas con serpentina. Luego, la suavidad y el mimo con el que Morante trató a Botinero con la muleta sirvió para sostenerlo e incluso terminar gozándolo. Primero con la zurda en series en las que siempre fue a buscar al toro para, una vez enganchado, tirar de él con sedoso poder. Lo mismo hizo con la diestra donde no le importaron varias coladas para seguir apostando por ahí hasta sentirse ganador. Consentía a la vez que dominaba. Había que cogerle el sitio, el pulso y, sobre todo, imponerse para hacer siempre suyo el combate. Todo lo aderezaba con el sabor en la interpretación de las más variadas suertes. Fue una faena breve y cargada de matices.

La del segundo resultó un dechado de prodigiosos recursos técnicos para imponerse a un toro que no enseñó todas sus dificultades porque Morante se encargó de que quedaran en un segundo plano mientras brillaba su firmeza, la seguridad, el aplomo y el compromiso. Se lo pasó muy cerca en todo momento. El toro, amargo y arduo, no le regalaba ni una sola embestida. Se le coló varias veces y se vencía en cuanto no milimetraba su trayectoria. No tenía siquiera la acometida de la movilidad que esconde la entrega. Siempre fue Morante quien iba a buscarlo. Echarle la tela, exigirle, imponerse y tirar de él en cada milímetro del viaje para acabar conduciéndolo al infinito. Así lo hizo. Con una facilidad apabullante porque Bolillero se quedaba corto. Él le fue ganando recorrido en cada muletazo. Otra de sus logros fue torearlo siempre al ralentí, todo estuvo presidido por la suavidad. Una vez metido en la canasta lo disfrutó sabedor de que le había ganado la batalla. Y de nuevo las trincheras, los ayudados, los pases de pecho servía para darle alegría a la pureza del toreo fundamental. Cerró el trasteo con una tanda de molinetes en cadena rodilla en tierra, tan suya ya. Solo el rosario de pinchazos y descabellos impidió ponerle el broche perfecto a la obra. La inmensidad de Morante vino por la dificultad escondida que traían los toros de Espino que él dejó en un segundo plano. Todo lo hizo sencillo y con autoridad. La facilidad de los elegidos.

LA FICHA:

Primer festejo en España de la temporada taurina 2022

Un toro de CARMEN LORENZO (1º), terciado, noble y con calidad; y otro de EL CAPEA, con temperamento y dificultades, que terminó entregado a la poderosa muleta del torero.

MORANTE DE LA PUEBLA, nuevo en esta plaza

Media estocada en la yema (dos orejas) y tres pinchazos, gran estocada y tres descabellos (ovación). Salió a hombros