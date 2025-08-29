Juventud Taurina de Salamanca cuelga su cartel de 'No hay billetes' en La Glorieta El colectivo de jóvenes de la ciudad ya tiene vendidos en su totalidad los 650 abonos de los que disponía gracias al acuerdo con la empresa BMF para sus socios en la Feria de Salamanca

Jóvenes aficionados en la grada de la plaza de toros de La Glorieta.

Javier Lorenzo Viernes, 29 de agosto 2025, 07:00

Juventud Taurina de Salamanca ha agotado los 650 abonos para jóvenes de menos de 35 años que disponía para la próxima Feria taurina. De esta manera, todos esos jóvenes volverán a llenar una Feria más las gradas de sol de la plaza de toros de La Glorieta en los seis festejos que forman el abono del coso charro, la novillada picada, las cuatro corridas de toros y el festejo de rejones que tendrán lugar los días 12, 13 y 14 y 19, 20 y 21 de septiembre.

Además, la empresa de La Glorieta pone a la venta un abono para jóvenes de menos de 25 años en andanada de sol. Así, este coso volverá a ser un año más uno de los más jóvenes de toda España.

Los carteles de la Feria 2025

Estos son los carteles del abono de la Feria taurina de Salamanca, compuesto por una novillada con picadores mixta, cuatro corridas de toros y una de rejones:

—Viernes, 12 de septiembre. Festejo mixto con reses de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez para rejones y novillos de Montalvo para lidia a pie para la rejoneadora Lea Vicens y las novilleras Raquel Martín y Olga Casado.

—Sábado, 13 de septiembre. Toros de Vellosino para Damián Castaño, Diego San Román e Ismael Martín.

—Domingo, 14 de septiembre. Toros de Garcigrande para Emilio de Justo, Juan Ortega y Roca Rey.

—Viernes, 19 de septiembre. Toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Marco Pérez.

—Sábado, 20 de septiembre. Toros de Herederos de Sánchez y Sánchez para Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

—Domingo, 21 de septiembre. Corrida concurso de ganaderías, con toros de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Hermanos García Jiménez, Olga Jiménez y Carmen Lorenzo, para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez.