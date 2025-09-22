Justo Hernández, el primero en lograr una corrida de toros completa bañada en oro: estos son todos los Toro de Oro de la historia El trofeo recién fallado que alza a Buenasuerte como el mejor toro de la Feria de Salamanca se suma a los cinco conseguidos en las ediciones de 2011, 2016 2017, 2019 y 2024; y se desmarca de los hierros de Montalvo, El Pilar y Puerto de San Lorenzo que tienen cuatro galardones

Justo Hernández, padre e hijo, en un burladero del callejón de La Glorieta.

Javier Lorenzo Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:04 Comenta Compartir

Justo Hernández ya tiene seis Toro de Oro, cuatro de ellos con reses con el hierro de Garcigrande y dos más con uno de Domingo Hernández, hoy separados pero entonces todos en sus manos. En la finca de Garcigrande descansan para orgullo de la ganadería cinco de ellos y el sexto ya va camino del mismo destino. De esta manera Justo Hernández se afianza a la cabeza del escalafón de este premio con seis trofeos, seguido por los hierros de Montalvo (2002, 2013, 2015 y 2018), Puerto de San Lorenzo (1987, 2006, 2009 y 2012) y El Pilar (2000, 2003, 2007 y 2010) con cuatro cada uno de ellos.

En la Feria de 2011 logró Justo Hernández su primer Toro de Oro con Burgués, y de ahí en adelante llegaron los premios que reconocían a Higuero (2016, de Domingo Hernández), Ingrato (2017), Barquito (2019, también con el hierro de Domingo Hernández), y Querido el año pasado.

Este prestigioso galardón lo concede la Junta de Castilla y León para ensalzar al astado más bravo de cuantos se lidian en La Glorieta durante los festejos de la Feria de Salamanca. El palmarés completo del trofeo del Toro de Oro, con 49 años de historia, que se convocó por primera vez en 1974 quedando desierto y que tuvo a la ganadería portuguesa de Palha con el toro Verillo a su primer ganador en la Feria de 1975, es el siguiente:

—1974: Desierto

—1975: VERILLO, de Francisco y Herederos de Carlos Palha.

—1976: MALVARROSA, de Lisardo Sánchez.

—1977: Desierto.

—1978: VELITO, de Francisco Galache.

—1979: BOHEMIO, de Ramón Sánchez Recio.

—1980: DICHOSO, de Alipio Pérez Tabernero.

—1981: ALFOMBRITO, de Ramón Sánchez Recio.

—1982: No se convoca.

—1983: No se convoca.

—1984: PAJARERO, de Íñigo y Antonio Sánchez-Urbina Chamorro (Sepúlveda).

—1985: CAMPESINO, de Íñigo y Antonio Sánchez-Urbina Chamorro (Sepúlveda).

—1986: MANZANITO, de los Herederos de Atanasio Fernández Iglesias.

—1987: LIRIO, de Hermanos Fraile y Gascón (Puerto de San Lorenzo).

—1988: Desierto.

—1989: CANASTILLO, de Íñigo y Antonio Sánchez-Urbina Chamorro (Sepúlveda).

—1990: INDAGO, de la ganadería portuguesa de Joao Branco Nuncio.

—1991: CHARAFOTO, de la ganadería Herederos de Dionisio Rodríguez García.

—1992: CLAVIJERO, de los Herederos de Baltasar Ibán Valdés.

—1993: Desierto.

—1994: Desierto.

—1995: CIGARRERO, de Manuel San Román Valdés.

—1996: Desierto.

—1997: LADRILLLERO, de Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo.

—1998: MANZANO, de la ganadería de Valdefresno.

—1999: Desierto.

—2000: GUAPILLO, de El Pilar.

—2001: DINERO, con la divisa de Jandilla.

—2002: CAMPANILLERO, de la ganadería de Montalvo.

—2003: LIGUILLO, de la ganadería El Pilar.

—2004: Desierto.

—2005: TALADOR, de la ganadería Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo.

—2006: CARRETILLO, de la ganadería de Puerto de San Lorenzo.

—2007: CARAPUERCO, de la ganadería de El Pilar.

—2008: RALEO, de la ganadería de Hermanos García Jiménez.

—2009: CANTILLANO de la ganadería de La Ventana del Puerto.

—2010: IMPOSIBLE, con la divisa de El Pilar.

—2011: BURGUÉS, de la ganadería de Garcigrande.

—2012: CARCELERO, de la ganadería de El Puerto de San Lorenzo.

—2013: CIVILÓN, de la ganadería de Montalvo.

—2014: RESISTENTE, de la ganadería de Pedraza de Yeltes.

—2015: CORTESANO, con el hierro de Montalvo.

—2016: HIGUERO, de la ganadería de Garcigrande.

—2017: INGRATO, de la ganadería de Garcigrande.

—2018: LIRICOSO, de la ganadería de Montalvo.

—2019: BARQUITO, de la ganadería de Domingo Hernández.

—2021: GANDILLITO, de la ganadería de Francisco Galache.

—2022: CHILLÓN, de la ganadería de Francisco Galache.

—2023: MADRILEÑO, de la ganadería de Vellosino

—2024: QUERIDO, de la ganadería de Garcigrande.

—2025: BUENASUERTE, de la ganadería de Garcigrande.