Julio Norte. ALMEIDA

Julio Norte, herido muy grave con una cornada en la espalda en San Agustín

El percance llegó en un quite por tafalleras, cuando el novillo lo encunó por la espalda

Javier Lorenzo

Salamanca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:05

Julio Norte ha pagado con dureza impecable y triunfal que llevaba, la primera como novillero con picadores tras su debut la pasada primavera en Garlín (Francia). Lanzando y con triunfo contendentes a diario, este lunes actuó en la final de triunfadores de laferia de Moncalvillo de San Agustín de Guadalix (Madrid), donde cayó herido grave por su primer novillo cuando hacía un quite por tafalleras, cuando el novillo lo encunó por la espalda sin que le diese tiempo a corregir la posición.

Ahí, en uno de los embroques el astado de la ganadería de Victoriano del Río se le venció, le prendió de manera violenta haciéndole presa y propinándole una cornada en la parte inferior de la espalda, entre el cóxis y el ano. Además la caída fue muy fea y violenta, de la que quedó inmóvil y sin conocimiento en el suelo. En un primer momento también perdió la audición debido a un fuerte golpe en la cabeza. Trasladado al quirófano móvil del coso, allí ya recuperó la consciencia el joven novillero salmantino. Tras unas primeras curas de urgencia y la estabilización del diestro, Julio Norte fue trasladado al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde fue intervenido quirúrgicamente hasta última hora de la noche. En el festejo se produjo el triunfo de Julio Méndez, que fue quien se quedó con la novillada entera. Destacó, sobre todo, con el cuarto de la tarde, un novillo de extraordinarias cualidades al que le cortó el rabo y que fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Con media entrada en los tendidos, se lidiaron novillos de Victoriano del Río, el cuarto, número 187, castaño, fue premiado con la vuelta al ruedo. Julio Méndez, oreja, ovación en el que mató por Julio Norte, silencio y dos orejas y rabo; y Julio Norte, herido.

