A finales del pasado mes de noviembre sufrió un accidente doméstico que se saldó con la fractura del tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha. De inmediato tuvo que pasar por el quirófano y, tras el obligado periodo de reposo que le llevó a estar un mes con la escayola, inició después de la Navidad una larga rehabilitación que le ha tenido inactivo hasta ahora. Tres meses en el dique seco. Juan del Álamo ya ha vuelto a torear en el campo. El diestro mirobrigense retomó los tentaderos la semana pasada. Volvió a ponerse delante de la cara de un animal primero en la finca de El Añadío, en tierras jienenses de Vilches, donde pastan los santacolomas de María Jesús Gualda; de allí regresó de nuevo a Salamanca donde el martes hizo parada en El Puerto de la Calderilla para tentar en casa de Lorenzo Fraile; el sábado hizo lo propio en Cabezal Viejo toreando las reses de José Cruz y ayer mismo en la ganadería de Casasola. Ese ha sido el camino de la nueva etapa de Juan del Álamo, que ya está de nuevo en marcha, poniéndose a punto de cara a la nueva campaña tras un parón obligado. Un alto en el camino en el que la lesión se hizo menos traumática debido a la excepcional situación de la pandemia del coronavirus que ha dejado al toreo sin apenas actividad taurina.

La lesión sufrida de los dos metacarpianos de la mano derecha no le impidió que retomara con anterioridad los entrenamientos físicos, aunque el uso de capotes y muletas tuvo que esperar más tiempo para que volvieran a sus manos. Lo hizo ya, en el toreo de salón, hace varias semanas y ahora le ha llegado el momento de ponerse delante de los animales y así ha podido retomar cierta normalidad taurina, con muy buen balance: “Me he encontrado fenomenal, las sensaciones han sido muy buenas, tanto que incluso me he sorprendido a mí mismo de la gran reacción que ha tenido la mano”, comenta el propio Juan del Álamo después de la experiencia de estos cuatro primeros tentaderos en los que ya ha tomado parte. Y ahí incide en el lado bueno de la lesión, que le llegó en un momento de inactividad taurina: “Tras la operación y la rehabilitación no ha habido ninguna prisa en volver, hemos querido hacer todo muy bien y respetando todos los plazos que nos dieron los médicos porque sabía que la cosa estaba parada y consciente además de los problemas que pueden traer las lesiones de hueso si no se curan bien. Eso ha jugado a mi favor en este tiempo para estar ahora perfectamente recuperado”, valora el diestro.

Juan del Álamo cerró 2020 casi en blanco de manera forzosa por el COVID-19. El único festejo en el que le dio tiempo a torear fue el festival del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo (22 de febrero) apenas quince días antes de que estallara la pandemia en España y se decretara el Estado de Alarma. En aquel festejo cortó una oreja a un astado de Garcigrande la tarde que actuó con El Fandi, Manzanares y Pérez Pinto. Ahora, un año después ya se encuentra inmerso en la preparación para iniciar, si el virus lo permite, la campaña en la que cumplirá 10 años de alternativa: el 25 de julio se cumplirá una década del doctorado en Santander.