A las puertas del desierto

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:35

Comenta

A las empresas les toca tirar de ingenio e imaginación, que no son las dos mayores virtudes que ha demostrado los gerifaltes del toreo. La ... manifiesta falta de visión de futuro de los últimos años pueden empezar a pagarla ya. La retirada de Morante abre la puerta del desierto desde ya. Se ha ido el torero que sostuvo el interés, el mando, los alicientes y la envergadura del año. El de La Puebla se convirtió en los grandes escenarios en un torero taquillero, además de todo lo que le bendice. Con ese poder de convocatoria no contaban las empresas no hace mucho. La puerta grande de Madrid disparó el interés de todo el mundo. Y por muchas más de su comprometida apuesta se convirtió en novedad con casi 30 años de alternativa a cuestas.

