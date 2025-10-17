Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Morante y la plaza entera de Las Ventas repleta de aficionados rendidos a sus pies. PLAZA 1
Ahora que ya no está Morante...

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:00

Nadie debe olvidar que hoy disfrutamos del toreo gracias a Morante. Así como suena. Mientras las figuras se metieron en la madriguera sin querer saber ... nada en plena pandemia, porque los aforos limitados de las plazas no daban de sí para pagar los cachés de los toreros, el cigarrero fue el primero que dijo Aquí estoy yo, sin importarle nada más que la tauromaquia y su futuro. Aquel momento fue uno de los más críticos de la Fiesta, por los efectos del coronavirus, por los ataques más feroces que jamás tuvo; y por el Gobierno antitaurino que vio más cerca que nunca salirse con la suya. Morante fue quien apareció, se prodigó en las plazas y reactivó la tauromaquia cuando más lo necesitaba. Igual que Ponce, a quien sería injusto olvidar. Morante no se quedó ahí y en ese momento brotó su mejor versión, la más valiente, pura, comprometida, la más sincera y también la más artista que, aunque siempre lo fue, no estuvo aderezada por tantas otras virtudes.

Ahora que ya no está Morante...