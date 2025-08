«Me voy con la conciencia tranquila, algo que la empresa de Salamanca no podrá tener» Javier Castaño, en la temporada de su adiós, no ha sido incluido en los carteles de la Feria que acaban de ser oficializados

Apenas unas horas después de que la empresa BMF oficializara los carteles de la Feria de Salamanca, Javier Castaño ha querido mostrar su decepción por no poder despedirse de la afición salmantina en la temporada en la que se retira de los ruedos. «Al final no va a ser posible despedirme de Salamanca, y no lo será gracias a la empresa Chopera Toros y a Antonio Barrera, que, con una falta de respeto tremenda, han ninguneado a un torero que ha paseado con orgullo el nombre de Salamanca por todos los rincones del mundo taurino», manifestaba el diestro charro que señalaba que lleva más tres décadas «dedicado en cuerpo y alma a esta profesión».

Javier Castaño ha cargado con dureza contra unos empresarios que precisamente fueron sus apoderados en el inicio de su carrera: «Torear en Salamanca era una cuestión de ilusión, no de necesidad, pues yo me iré del toreo con la cabeza muy alta, orgulloso de los logros conseguidos y con la conciencia tranquila, algo que esta empresa no podrá tener», señalaba en las redes sociales.

El torero salmantino quiso aprovechar para dar «las gracias a toda la afición en general por su apoyo durante todos estos años, y muy especialmente a mis paisanos», y recordó que su despedida de los ruedos llegará en Zaragoza el 5 de octubre.

