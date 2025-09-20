Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ismael Martín. ALMEIDA

Ismael Martín: «Estoy muy feliz por la entrega que tengo con Salamanca»

Entró como sustituto y salió por la puerta grande: «Ha sido una buena oportunidad»

Clara Delgado

Clara Delgado

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:14

Como sustituto y sin esperárselo. Así fue como empezó a formar parte del cartel de este viernes Ismael Martín que, con carisma y emoción, consiguió llevarse los dos trofeos del segundo toro y salir, por segunda vez en esta Feria, por la puerta grande. «Estoy muy feliz, tanto por la entrega que tengo con Salamanca como Salamanca la tiene conmigo. Significa mucho para mí. Creo que la gente me ha tratado como nunca. Me siento muy arropado en casa y estoy feliz de torear en mi Feria, feliz de doblar en otro festejo y ojalá que el año que viene sean más», comentó Ismael Martín, que no quiso olvidarse de la razón por la que este viernes entró a formar parte de la terna: «La verdad que es una pena entrar como sustituto, entre comillas. Sacando el lado bueno, para mí es una oportunidad muy buena», explicó el torero de Cantalpino, deseándole una pronta recuperación a Manzanares, «alguien que es parte de esta Feria también».

Sobre el lote que le tocó reconoció que «ha habido un toro un poquito soso, pero con muchas opciones, con cierta calidad, que ha sido el primer toro al que le he podido cortar las dos orejas», reconoció sobre Esaborío. «El segundo toro ha sido un toro muy manso, que no me ha dejado apenas ponerme delante, soltando la cara muy feo», explicó, asegurando que, aunque el público pidió oreja, «esperemos que haya más en la próxima».

