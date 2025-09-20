Hermoso encierro de Sánchez y Sánchez: estos son los toros del festejo del rejoneo El envío que lidiarán a caballo Rui Fernandez, Sergio Galán en sustitución de Guillermo Hermoso y Diego Ventura. promedia 577 kilos y es íntegramente cuatreño

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:29

La Glorieta se despertó hablando de las cosas de ayer, pero también de la ausencia de Guillermo Hermoso y de su ausencia en La Glorieta, escusada por un accidente doméstico. La ausencia del hijo de Pablo no evitó que el apellido esté presente, de algún modo, en el quinto festejo del abono de La Glorieta, pues así es y no de otra manera el encierro de los Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez para el festejo del arte del rejoneo, en el que se acartelan finalmente Rui Fernandes, Sergio Galán y Diego Ventura.

La tarde se abrirá con Mercenario, un toro negro de 574 kilos de peso y, como todos sus hermanos, reglamentariamente despuntados. Es el primero de los tres toros recién cumplidos en edad para poder lidiarse en este festejo: nacido, por tanto, hace cuatro años exactos. Todos ellos se jugarán en la primera mitad del festejo, ya que Africano-83 le cupo en suerte a Galán con sus 552 kilos y Flor de Lis-105 (520 kilos y el menos pesador del envío) cayó en el lote de Diego Ventura.

La segunda mitad del encierro tiene más rellena la bodega. 620 pesa el cuarto toro de función, de nombre Gaviota, herrado a fuego con el número 129 y un mes mayor que los tres primeros astados. A punto de cumplir los cinco está el quinto astado del festejo, el de mayor peso en báscula con sus 641 kilos a cuestas. Se llama Zapatero. El festejo se cerrará con Diego Ventura a caballo y Bilador, número 125, y 560 kilos de peso, tal y como cantó en voz alta Jaime Ventura, el hijo menor del centauro de la Puebla del Río, que fue la sorpresa de una matinal marcada por la numerosa presencia de críos que convirtieron el patio de caballos en el del recreo.

Ampliar

Orden de lidia

Primero, para Rui Fernandes: Mercernario, número 131, nacido en septiembre de 2021, de 574 kilos y negro de capa.

Segundo, para Sergio Galán: Africano, número 83, nacido en septiembre de 2021, de 552 kilos y negro de capa.

Tercero, para Diego Ventura: Flor de Lis, número 105, nacido en septiembre de 2021, de 520 kilos y negro de capa.

Cuarto, para Rui Fernandes: Gaviota, número 61, nacido en agosto de 2021, de 620 kilos y negro de capa.

Quinto, para Sergio Galán: Gaviota, número 64, nacido en noviembre de 2020, de 641 kilos y negro de capa.

Sexto, para Diego Ventura: Bailador, número 125, nacido en agosto de 2021, de 560 kilos y negro de capa.

Temas

Plaza de toros de La Glorieta