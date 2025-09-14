Habla Emilio de Justo tras el indulto en La Glorieta: «Ha sido la faena más especial de esta temporada, porque el toro así lo era» El diestro de Torrejoncillo asegura haber vivido muchas emociones durante su encuentro con Buscasuerte de Garcigrande: «Estoy muy contento de que esta faena se haya dado aquí, en Salamanca»

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:43 Comenta Compartir

Desde la primera tanda con la muleta hasta la salida a hombros por la Puerta Grande, una amplísima sonrisa acompañó a Emilio de Justo en Salamanca. Imposible que se borrara. «Es muy difícil contar con palabras lo que ha pasado en Salamanca, ha habido muchas emociones y quiero digerirlas bien porque ha sido muy bonito, estoy muy feliz de que esta faena haya llegado aquí, en Salamanca. He sentido cosas muy especiales delante de ese toro y he podido expresarme con mucha verdad«, afirmó el torero de Torrejoncillo antes de abandonar el coso en volandas.

«Ha sido la faena más especial de esta temporada, de las importantes de verdad por las sensaciones que me deja. Ha sido un toro de mucha clase, esta es una ganadería que, gracias a Dios, conozco muy bien. Estoy mucho en el campo, con el ganadero, Justo Hernández, hemos hablado largo y tendido sobre su toro y eso, sin duda, ayuda a que pasen cosas como las de este domingo«, afirmó acto seguido el diestro extremeño, que no se ayudó de la espada en ningún momento de la faena con la muleta: «Yo al toro le vio un embroque igual de extraordinario que la embestida, por eso aposté por torear sin ayuda, vi que era un toro especial y a los toros especiales hay que tratarlos como merecen«.

Temas

Plaza de toros de La Glorieta