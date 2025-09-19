Guillermo Hermoso de Mendoza sufre una lesión en la mano y no actuará en La Glorieta Presenta dificultad de movilidad en ambos dedos y fue necesario practicarle seis puntos de sutura

El rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza no podrá cumplir con su compromiso previsto para este sábado en la Plaza de Toros La Glorieta, tras sufrir una herida longitudinal en la mano izquierda, según informa el parte médico difundido en sus redes sociales.

La lesión afecta a la «eminencia tenar horizontal, llegando hasta la zona interdigital entre el primer y segundo dedo», indica en el comunicado, mientras que se añade que el joven navarro presenta dificultad de movilidad en ambos dedos y fue necesario practicarle seis puntos de sutura, además de colocarle apósito y vendaje.

Aunque no requiere la administración de toxoide tetánico, el informe advierte que la sensibilidad está comprometida y existe una posible afectación de los nervios flexores.

Según la versión de Guillermo Hermoso de Mendoza el equipo médico ha prescrito reposo absoluto de la extremidad afectada hasta la retirada de los puntos, prevista entre 7 y 10 días, y se le recomienda mantener la mano vendada y en cabestrillo con elevación.

La duda ahora es quién ocupará su puesto para el festejo de rejones de este sábado en el que también están acartelados Rui Fernandes y Diego Ventura.

