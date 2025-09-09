Garcigrande y Vellosino cautivan en La Glorieta Un excelente encierro de Justo Hernández y otro imponente, por su cuajo y seriedad, de Manuel Núñez Elvira brillan en el desenjaule y ya descansan en los corrales del coso charro antes de las dos citas del fin de semana

Javier Lorenzo Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

El desenjaule como aperitivo de la Feria dejó la muestra de una gran encierro de Garcigrande y otro imponente de Vellosino, con tres toros de un enorme cuajo y una despampanante seriedad, que ya aguardan en los corrales a la espera del inicio de la Feria en apenas tres días. Vigarro 144, Jilguerito 119 y Gitanito 123 son tres astados negros, de soberbio remate y espléndido cuajo de Vellosino, que será la primera corrida de toros del abono, este sábado tras la apertura de la novillada en las vísperas. De descarados pitones, estrechos de sienes, poderosos pechos y cuajadas culatas, son estos tres de Vellosino de plaza mayor que La Glorieta.

La corrida de Garcigrande es un espectáculo, por bella y seria; en defensas y cuerpos. Por sus bajas hechuras y su musculado remate.El de Vellosino, viene repartido en dos partes, a esos tres toracos de talla mayor le acompañan otros tantos más livianos y porte menor aunque descaradas testas. Los hombres de Castaño, San Román e Ismael Martín abrirán los lotes irremediablemente en el sorteo matinal de este sábado con esos Vigarro, Jilguerito y Gitanito con uno para cada uno de esos tres espadas.

Ampliar Un precioso toro de Garcigrande, el número 19 de pelo colorado, en el ruedo charro. ALMEIDA

Ambas corridas de toros, la de Justo Hernández y la Manuel Núñez Elvira, fueron ovacionadas por el respetable antes de abandonar el ruedo arropados por la preciosa parada de nueve cabestros. La del gran aparato será la primera función mayor de la Feria; la esperada e infalible de Garcigrande dará lustre al día siguiente al primer cartel rutilante del abono al reclamo de Roca Rey, con Emilio de Justo abriendo el cartel y la presentación de Juan Ortega. Espectáculo mayor. Sorprende que Morante de la Puebla no haya apostado en Salamanca por ella cuando ha sido una de sus divisas fetiche de la campaña que le acompañó en no pocas de tantas faenas de prodigio.

Almendrito, número 61 y negro de capa fue el primer toro en pisar el ruedo de La Glorieta. Pertenece a la ganadería de Hermanos García Jiménez, que se lidiará el 19 de septiembre con Morante de la Puebla, Manzanares y Marco Pérez. La terna estelar de la cartelería del abono se encontrará con un encierro sin exageraciones pero parejo y armónico. Presenta dos toros que desentonan por encima, uno por alto (que es uno de los dos colorados del envío), número 18 y de nombre Filósofo; y otro mucho más basto, con mayor romana y volumen en conjunto, que fue el último en salir y que resalta por la altura, el cuajo y sobre todo la generosa romana. Los otros cuatro astados son todo lo contrario, bajos de manos, parejos de hechuras y de armónica y fina lámina. Los seis desfilaron entre la indiferencia del respetable que apenas se manifestó tras su paso por el ruedo.

En la imagen superior, varios toros de García Jiménez; un toro de Garcigrande, y dos de los imponentes toros de Vellosino. ALMEIDA

La primera ovación fue para el envío de Garcigrande. Un gran encierro, por cuajo, hondo y serio. Por las fantásticas y toreras hechuras que además presenta dentro de su seriedad, en porte y miradas: tras un toro colorado 19 que es una pintura (en la imagen de la derecha), apareció Rarito, un animal negro, bajo de hechuras, corto de manos y gran cuajo. Dos castaños capirotes presentan mayor corpulencia y están muy en el tipo de la casa: uno es Pulserito, el 97. Estrecho de sienes, cornidelantero, de cortas manos y muy largo de esqueleto. De esos cuatro primeros que aparecieron con la «G» de Justo Hernández, desentonaron los dos últimos, ambos de capa negra, el 60 que responde a Postinero, que como su otro hermano de igual capa aparecieron engallados, más altos de cruz, más despegados del suelo y encampanados en su desafiante presentación.

Cerró el desfile una novillada de lujo de Montalvo, desigual en sus hechuras, capas y volúmenes. Será la que descorche el serial con tres mujeres en el redondel. Una a caballo (Lea Vicens) y dos a pie (Raquel Martín y Olga Casado). De a pie serán los cuatro novillos de Montalvo, que desembarcó seis, se entiende que igualarán los elegidos.