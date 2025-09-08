La Fresa estrena sus coloquios taurinos en el marco de la Feria de Salamanca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La Fresa Vinos & Tapas se suma este año al circuito cultural de la Feria Taurina de Salamanca con la organización de sus I Coloquios Taurinos. La cita tendrá lugar los próximos jueves 11 y miércoles 17 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, y nace con la vocación de consolidarse como un referente cultural y de encuentro para los apasionados del mundo del toro.

«Los I Coloquios Taurinos buscan reactivar una actividad tradicional en Salamanca, ciudad con gran afición taurina. Contarán con críticos, toreros y ganaderos para fomentar el interés y la participación. El objetivo es animar al público, aportar a la fiesta y contribuir a que esta tradición siga creciendo», confirman los responsables del establecimiento.

Entrada libre

Estos coloquios, de entrada libre hasta completar el aforo, ofrecerán un espacio pensado para quienes viven la fiesta más allá del tendido. Se trata de un formato que busca fomentar la reflexión, el análisis y el diálogo sobre el presente y el futuro de la tauromaquia, con especial atención a los carteles de la feria salmantina.

La conducción de las jornadas correrá a cargo de tres reconocidos profesionales del periodismo y la crítica taurina: David Casas, Domingo Delgado de la Cámara y Víctor Soria. Ellos serán los encargados de moderar los debates, aportar su visión de expertos y dialogar con destacados protagonistas invitados.

Con esta iniciativa, La Fresa Vinos & Tapas, conocido como un auténtico «templo de la gastronomía y la afición», trasciende su faceta culinaria para convertirse en foro de encuentro cultural y taurino. Una propuesta que busca abrir nuevas vías de reflexión y que aspira a consolidarse como cita imprescindible en el calendario cultural de Salamanca.