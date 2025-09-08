Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los críticos taurinos David Casas, Víctor Soria y Domingo Delgado de la Cámara participarán en los coloquios.
CONTENIDO PATROCINADO

La Fresa estrena sus coloquios taurinos en el marco de la Feria de Salamanca

Por primera vez, La Fresa Vinos & Tapas, referencia indiscutible de la gastronomía y la afición taurina, se convierte en punto de encuentro para el análisis, la reflexión y la pasión por el mundo del toro

Lunes, 8 de septiembre 2025, 05:00

La Fresa Vinos & Tapas se suma este año al circuito cultural de la Feria Taurina de Salamanca con la organización de sus I Coloquios Taurinos. La cita tendrá lugar los próximos jueves 11 y miércoles 17 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, y nace con la vocación de consolidarse como un referente cultural y de encuentro para los apasionados del mundo del toro.

«Los I Coloquios Taurinos buscan reactivar una actividad tradicional en Salamanca, ciudad con gran afición taurina. Contarán con críticos, toreros y ganaderos para fomentar el interés y la participación. El objetivo es animar al público, aportar a la fiesta y contribuir a que esta tradición siga creciendo», confirman los responsables del establecimiento.

Entrada libre

Estos coloquios, de entrada libre hasta completar el aforo, ofrecerán un espacio pensado para quienes viven la fiesta más allá del tendido. Se trata de un formato que busca fomentar la reflexión, el análisis y el diálogo sobre el presente y el futuro de la tauromaquia, con especial atención a los carteles de la feria salmantina.

La conducción de las jornadas correrá a cargo de tres reconocidos profesionales del periodismo y la crítica taurina: David Casas, Domingo Delgado de la Cámara y Víctor Soria. Ellos serán los encargados de moderar los debates, aportar su visión de expertos y dialogar con destacados protagonistas invitados.

Con esta iniciativa, La Fresa Vinos & Tapas, conocido como un auténtico «templo de la gastronomía y la afición», trasciende su faceta culinaria para convertirse en foro de encuentro cultural y taurino. Una propuesta que busca abrir nuevas vías de reflexión y que aspira a consolidarse como cita imprescindible en el calendario cultural de Salamanca.

Top 50
  1. 1 Accidente de un ganadero con una vaca
  2. 2 Agredido un joven de 36 años en plena Plaza Mayor
  3. 3 Se jubila un histórico de la hostelería salmantina: «Más que clientes tengo amigos»
  4. 4 Consulta el programa de actividades de las Fiestas de Salamanca este domingo 7 de septiembre
  5. 5 Un problema de salud obliga a Rosario Flores a cancelar su concierto en Salamanca
  6. 6 La reina Letizia presidirá en Salamanca un evento mundial contra el cáncer
  7. 7 Herido un hombre tras intentar apagar un incendio originado en una cocina de un restaurante de la Plaza de la Fuente
  8. 8 El alcohol y el fuego, protagonistas de la madrugada de este domingo en la capital
  9. 9 Trasladado al Hospital tras volcar con su coche en Garcihernández
  10. 10 Carlos Sobera llega a Salamanca: «Viviría aquí, lo tengo más claro que el agua... ¡y sería un tío feliz!»

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Fresa estrena sus coloquios taurinos en el marco de la Feria de Salamanca

La Fresa estrena sus coloquios taurinos en el marco de la Feria de Salamanca