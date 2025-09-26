Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Cámara de televisión en el tendido entre los aficionados. ALMEIDA

Estos son los festejos que se verán este fin de semana por televisión

La feria de San Miguel de Sevilla, como uno de los últimos grandes acontecimientos de la temporada, se podrá ver en directo y en abierto por Canal Sur

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:00

La feria de San Miguel de Sevilla acaparará la atención de este fin de semana, con tres cartelazos en la plaza de toros de La Maestranza, que se podrán ver a través de las cámaras de Canal Sur Televisión, en directo y en abierto a partir de las 18:30 horas. Tres carteles de figuras con la expectación desbordada en la plaza de toros de La Maestranza, con la atención centrada en la tarde del domingo con el nuevo encuentro entre Morante de la Puebla y Roca Rey esta vez para darle la alternativa a al diestro sevillano Javier Zulueta. La oferta taurina de televisión para este fin de semana se completa con la final del Certamen «Guadalajara busca un torero» del domingo que se podrá ver por Castilla La Mancha Media.

Los horarios, carteles, toros y toreros, y canales de televisión por los que se podrán ver los cuatro festejos que se podrán ver desde hoy y hasta el domingo:

Hoy viernes, 26 de septiembre. Desde Sevilla, toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado. A las 18:30 horas por Canal Sur Televisión.

Mañana, sábado 27 de septiembre. Desde Sevilla, toros de Garcigrande para Alejandro Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez. A las 18:30 horas, por Canal Sur Televisión.

Domingo 28 de septiembre. Desde Brihuega (Guadalajara), final del Certamen «Guadalajara busca un torero». A las 17:30 horas, por Castilla La Mancha Media.

Domingo 28 de Septiembre. Desde Sevilla, toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Javier Zulueta, que tomará la alternativa. A las 18:30 horas, por Canal Sur Televisión.

