Ya hay fecha para los recuerdos de la Feria La Federación de peñas taurinas 'Helmántica' adelanta la celebración de su gala del toreo al 19 de noviembre en el Teatro Liceo donde reunirá a los protagonistas más destacados para rememorar el pasado serial

Javier Lorenzo Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 06:00

La gala del toreo que cada año organiza la Federación de Peñas taurinas 'Helmántica' adelantará su puesta de largo respecto a las ediciones anteriores. No en vano, otros años se ha celebrado en los albores de la temporada, en los meses de febrero o marzo, y este lo hará para poner el broche al año taurino el próximo 19 de noviembre. Sera en el mismo escenario de costumbre, el precioso teatro Liceo de la ciudad, a partir de las 20:00 horas, donde los responsable de la federación de Peñas tratarám de reunir a los nombres propios de la pasada Feria taurina de Salamanca para recoger las distinciones que, además del Ayuntamiento de Salamanca a la mejor faena del abono charro, que ha recaído en la realizada por Emilio de Justoal toro Buenasuerte, de Garcigrande, en la tarde del 14 de septiembre —premiada con dos orejas y rabo simbólicos—, entregarán la propia Federación y una decena de colectivos taurinos más tanto de la capital como de la provincia.

De todos ellos, ya se han ido fallando algunos, entre ellos ya se sabe el del colectivo de mayor antigüedad de cuantos hay en Salamanca y el segundo de todo España, la Peña Taurina Salmantina que entregará tres distinciones que ya tiene definidas: a Justo Hernández, el premio al toro más bravo en recuerdo de Buenasuerte, de la ganadería de Garcigrande; a Morante de la Puebla el galardón al mejor quite artistico de la Feria; y más allá de los que suicedió en La Glorieta, el onubense David de Miranda ha sido distnguido como el torero revelación de la temporada.

Además de este colectivo ya se saben también los premios de la peña taurina de Ismael Martín, cuyos miembros han distinguido al diestro titular de esa asociación como el triufnador de una Feria en la que cortó cinco orejas y salió poor la puerta grande en las dos ocasiones en las que toreó. Por su parte la peña Eduardo Gallo ha resaltado a la ganadería de Vellosino, con Manuel Núñez Elvira al frente como la corrida de toros mejor presentada del serial; y la asociación taurina de Guijuelo pondrá en valor el triunfo de Olga Casado, como la más destacada de la novillada;mientras que los Amigos de la Plaza de Toros de Béjar han querido resaltar a Elías Martín como el autor del mejor par de banderillas de todo el ciclo.

Otro de los premuiso más destacados es el de los miembros de Juventud Taurina de Salamanca que han querido poner en alza la carrera de Javier Castaño en la temporada de su retirada de los ruedos con el premio a los valores del toreo.