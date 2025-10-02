Estos son los escenarios y las fechas de las tientas de selección del Bolsín Taurino Mirobrigense 2026 El certamen de novilleros sin picadores de Ciudad Rodrigo se abrirá el 17 y 18 de enero en la ganadería portuguesa de Oliveira Hermanos y en la finca 'Feligrés', con el maestro El Juli, como anfitrión

Los triunfadores del Bolsín de 2025, en la calle Madrid de Ciudad Rodrigo antes del paseíllo.

Javier Lorenzo Salamanca Jueves, 2 de octubre 2025, 07:30

El Bolsín Taurino Mirobrigense ya ha definido la hoja de ruta de los tentaderos de selección en 2026 en la que será su septuagésima edición de su certamen de promoción de jóvenes valores y que este año se abrirá en tierras portuguesas. Una cita que volverá a servir para desperezar al invierno convirtiéndose en la primera noticia del año de actualidad taurina. El certamen más antiguo de cuantos se celebran en el mundo dará la oportunidad a medio centenar de novilleros sin picadores.

La familia bolsinista ha confirmado el calendario completo de tentaderos, que se desarrollarán entre el 17 de enero y el 8 de febrero de 2026, con la participación de ganaderías tanto del Campo Charro como portuguesas. La temporada comenzará en tierras lusas, concretamente en Idanha A Nova (Portugal), con reses de Oliveira y Hermanos, y continuará el 18 de enero en la finca Feligrés de Olivenza (Badajoz), con reses de El Freixo, la ganadería de Julián López «El Juli». Tras la primera eliminación, el recorrido proseguirá el 24 de enero en Villarejo de Salvanés (Madrid) con ganado de San Isidro, mientras que al día siguiente, el 25 de enero, el Bolsín llegará por primera vez a Ciudad Rodrigo para celebrar ya a partir de entonces todas las pruebas de selección en la plaza de tientas del Conde Rodrigo con el que será cuarto tentadero con ejemplares de Toros del Picón.

Los finalistas del certamen competirán en la esperada prueba definitiva con erales. La final se celebrará el 8 de febrero en la plaza de tientas del Conde Rodrigo II. Para esta fase decisiva, se lidiarán erales de cinco ganaderías de prestigio: Vega de Algodor, Toros de Orive, Valde Flores, Gustal de Campocerrado y Sánchez Herrero. Con esta programación el Bolsín reafirma su compromiso con la formación de nuevos valores del toreo y la promoción de la tauromaquia. Ciudad Rodrigo se prepara así para ser, un año más, el punto de atención de las primeras noticias taurinas del año.

El calendario de tientas

—Sábado, 17 de enero de 2025. En Idanha A Nova (Portugal), con vacas de la ganadería de Oliveira Hermanos.

—Domingo, 18 de enero. En la finca «Feligrés», en Olivenza (Badajoz), con reses de El Freixo, de Julián López «El Juli».

—Sábado, 24 de enero. En Villarejo de Salvanés, en Chinchón (Madrid), con reses de San Isidro.

—Domingo, 25 de enero. En la plaza de tientas del Conde Rodrigo de Ciudad Rodrigo, con vacas de Toros del Picón.

—Sábado, 31 de enero. En la plaza de tientas del Conde Rodrigo de Ciudad Rodrigo, con reses de Jesús Ramos.

—Domingo, 1 de febrero. En la plaza de tientas del Conde Rodrigo de Ciudad Rodrigo, con vacas de Sánchez Arjona y El Collado.

—SEMIFINAL. Sábado, 7 de febrero. En la plaza de tientas del Conde Rodrigo de Ciudad Rodrigo, con vacas de la ganadería de Sánchez Herrero.

—FINAL. Domingo, 8 de febrero. En la plaza de tientas del hotel Conde Rodrigo II, en Ciudad Rodrigo; con novillos de las ganaderías de Vega de Algodor, Toros de Orive Valdeflores, El Gustal de Campocerrado y Sánchez Herrero.