«Lo entregué todo, la pena fue la espada»

Con un enfrentamiento de sensaciones mascullaba Marco Pérez las sensaciones vividas en la tarde ya de vuelta en la habitación del hotel en el que se acaba de quitar el vestido grana y oro que estrenó en su presentación en Las Ventas. Lo tenía claro el torero salmantino: «Estoy satisfecho del esfuerzo que he hecho, lo he entregado todo, y no me he dejado nada dentro;sin embargo estoy contrariado por los fallos con la espada».

Esa confrontación de sensaciones se hacía visible en sus palabras donde la satisfacción tomaba protagonismo por «el compromiso» adquirido consigo mismo y con la profesión que ha sido «enorme», matizaba, pero a la vez era consciente de que si la espada hubiera viajado con más tino «todo hubiera tenido otro resultado».

Aun así, Marco Pérez reconocía que su primera comparecencia en la plaza de Las Ventas vestido de luces, en plena feria de San Isidro había sido «dura», apuntando que notó «la exigencia» de Madrid, aunque era consciente que en estos compromiso «es algo con lo que hay que contar». «Ahora ya estoy con la mente puesta en la alternativa de Nimes, hay que mirar para adelante», concluyó.

