El torero de las siete vidas vuelve a ponerse en marcha en Salamanca

–Mantengo la inocencia que siempre me caracterizó. Por todo lo que me ha ocurrido siento que tendría argumentos para ponerme delante de los toros a la defensiva, incluso en la vida; pero no, soy una persona confiada. Mantengo la inocencia. No me siento mayor pero sí he acumulado mucha experiencia y aprendizaje. Me han ocurrido muchas cosas en este tiempo.

–Valoro más que el sistema, a las personas. Son las que quiero que estén en mi vida. No lo hago porque sean independientes, sino por las personas. La independencia no me da miedo; lo que tenga que ser en el toreo va a depender de mí. Y quiero que así sea.

–Pensando en continuar. Así ha sido siempre, no he hecho otra cosa que continuar y pensar en mi recuperación, vivir en torero. La vida es una sucesión de hechos. Cuando simplificas, y cuando lo ves con la perspectiva del tiempo, es más sencillo de lo que parece. Hay que pensar en recuperarse y volver cuanto antes, para sacar lo mejor de ahí.

–Cuando me dijeron que me había lesionado por segunda vez. Llevaba cinco meses parado y pensaba que iba a empezar en enero y así estar listo para comenzar la temporada. Pero en diciembre llegó la segunda lesión en la otra rodilla. Tras la resonancia fue difícil de asimilar el nuevo diagnóstico. Al final pensé que iban a ser unos meses más, que en la vida de uno no van a ningún lado. Era tiempo.

“No tengo mala suerte, soy afortunado. De ningún percance tengo secuelas y disfruto de mi profesión como si no hubiese pasado nada”

–¿Tiene memoria el toreo, o es otra vez un comienzo desde cero?

–Claro que la tiene. Siempre estás con la mente puesta en el futuro y en lo que quieres crear, pero sí que todo lo que ha ocurrido es una oportunidad para hacer esto útil o saber cuáles fueron un error. Eso te ayuda. Tengo presente cada cosa que ocurre y sacar un aprendizaje. Siempre sumas y construyes sobre lo que ya hay construido.

–¿Y la afición y las empresas?

–Ahí se mueven por unos caracteres diferentes. En estos tres años el toreo ha continuado, las circunstancias mandan y ahora la base de las ferias se hace con otros toreros. Eso lo comprendo. Mi última temporada completa fue muy buena pero entiendo que hace mucho. Soy consciente de mi realidad. Se que aún muchos creen en mí, y que mis oportunidades van a llegar. Muchas o pocas, pero, ¿qué es mucho y qué es poco en el toreo?

–¿Qué es lo que más miedo le da esta nueva etapa?

–El mayor miedo es no dar el máximo de mí, no dar todo lo que se que tengo dentro.

–¿Qué sitio le espera?

–No se decirte. Se cuál es mi intención, que es dejar huella. Ser un torero que marque diferencias. Esa es mi ambición, pero para eso se necesitan conjugar muchas cosas y poco a poco se van conjugando. Ahora falta que salga a la luz y las veces que tienen que salir para alcanzar ese estatus de torero importante. Ha salido, pero no con la frecuencia necesaria. Y de una forma rotunda. Me falta esa gran temporada con triunfos continuados, faenas rotundas y especiales y personales que son las que han definido mi carrera.

–¿Se siente un torero con buena o con mala suerte?

–Si se puede elegir, digo que con buena suerte. De todos los percances no tengo ninguna secuela y me han permitido seguir disfrutando de mi profesión como si no hubiese pasado nada. He aprendido de esas experiencias. Y eso te da madurez. Son vivencias que no todo el mundo puede vivir. Y tan joven. Me siento un afortunado.

Afortunado. Así se siente Saul Jiménez Fortes (Málaga, 1990), un torero al que los toros le cornearon y atravesaron el cuello en dos ocasiones en apenas cuatro meses. Que flirteó con la muerte como casi nadie. Aquellas no fueron las únicas, cayó mil veces herido, otras tantas lesionado y siempre se levantó sin ningún tipo de resignación, ni tampoco rencor al toro. El tributo asumido. Jamás quiso dar lástima. Todas las recuperaciones las afrontó con la serenidad y la entereza de quien parece no sentir dolor aunque lo tenga como cualquier mortal. Mil veces cayó. Y mil veces se levantó. El último infierno llegó en septiembre de 2018, en la Feria de Otoño, con una horrible cogida en la que de nuevo se volvió a obrar el milagro. La fractura de peroné de la pierna derecha pareció el mal menor. No pudo volver a vestirse de luces hasta junio de 2021 y ahí llegó la lesión de rodilla que le llevó de nuevo al quirófano y a la enésima batalla por volver, en la que ya se centran todas las miradas y todos los esfuerzos con una ilusión que nunca marchita.