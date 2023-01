El presidente de Colombia también impide torear a Marco Pérez en Manizales

Segundo ataque a la libertad de los aficionados taurinos colombianos en una semana con el salmantino Marco Pérez como protagonista. Si el pasado 29 de diciembre el gobierno del extremista Gustavo Petro impidió a la joven promesa charra torear en la plaza de Cali, ahora ha repetido la tropelía en la Feria del Café de Manizales, donde este miércoles estaba anunciado en la segunda corrida de toros del ciclo.

La empresa que gestiona el coso ha recibido una orden del Ministerio de Trabajo por la que desautorizan la participación de Marco Pérez o de cualquier menor de edad amparándose en la resolución Nº 1796 de 2018. El objetivo es una supuesta protección a la infancia de actividades peligrosas o trabajos que impliquen el contacto directo con animales que generen alto riesgo para la salud y seguridad de los menores de 18 años’.

Hace una semana, el público de Cali obligó a Marco Pérez a dar la vuelta al ruedo bajo una ovación cerrada.

Tras conocerse la noticia, Marco Pérez ha emitido el siguiente comunicado:

Me han utilizado. Los políticos actuales de Colombia quieren acabar con la tauromaquia y han utilizado mi nombre para hacer propaganda de sus intereses. Hace un año pude torear sin ningún problema en Manizales, en la que fue una noche que jamás olvidaré por el cariño de esta afición. Para este año, tenía el visado hecho correctamente, todas las autorizaciones pertinentes y un millón de ilusiones por volver a torear en Colombia.

He llegado a Colombia junto a mis padres y mi apoderado, y me encuentro que me dicen que no me dejan torear por protegerme. Es falso. No me protegen de nada, lo que están haciendo es utilizarme y romper todos mis sueños y todas mis ilusiones.

Tenía mucha ilusión por debutar en Cali y por volver a Manizales. Agradezco de todo corazón a sus responsables, Alberto García, de Tauroemoción Colombia, en Cali; A Juan Carlos Gómez de Cormanizales, en Manizales, así como a Felipe Negret por su apoyo y ayuda. A todos ellos, gracias, su confianza y su respaldo.

Para todos los ganaderos y profesionales colombianos, y para toda la afición, les animo a continuar defendiendo nuestra cultura y nuestros valores. Les mando y les deseo mucha fuerza para mantener viva La Tauromaquia en el futuro.

Y a los políticos que me han utilizado y que han jugado con mis ilusiones, decirles que han conseguido su objetivo pero por poco tiempo. En unos meses cumpliré los 16 años y estaré junto a la afición de Colombia defendiendo la tauromaquia y la libertad.

Me gustaría poder torear algún día en Bogotá, hacerlo también en Medellín y otras plazas colombianas que ahora están cerradas. Vamos a defender nuestra cultura, vamos a defender la Tauromaquía y vamos a defender la Colombia Taurina. La próxima batalla, la ganaremos nosotros.