El año de Alejandro Marcos

–Sí, claro, pero siendo cauto, y sabiendo lo mucho que me queda por recorrer. Vives en el día a día, estás en las redes sociales y notas que has llegado a más gente y que la temporada sirvió para dar un paso hacia adelante. Aún es pronto para lo que quiero, pero sí es cierto y no te voy a negar que noto que se me conoce más allá de Salamanca.

–En mi día a día no, llevo la misma preparación que siempre. Sí aumenta la responsabilidad de saber que ahora sí hay gente que va a contar conmigo y hay muchas ilusiones puestas en mí. Lo asumo con la tranquilidad de seguir haciendo el mismo trabajo que he realicé estos años de atrás que son los que me han llevado hasta aquí.

Hasta septiembre saborea, a la vez que trata de asimilar, el título de triunfador de la Feria de Salamanca . Lo que no hace tanto tiempo ostentaban los toreros que admiraba sin disimulo, hoy lo disfruta en carne propia. Una faena de ensueño ante un toro de Galache la pasada Feria le otorgó el premio más consistente de una trayectoria fraguada a fuego lento que se encuentra en plena ebullición a la espera de un golpe definitivo. El domingo en Valdemorillo estrena una temporada clave en su carrera . Ahí empieza el año de su vida en el que, según sus propias palabras, no tienen sitio las excusas: “No quiero pasarme el resto de mi vida lamentándome de lo que pudo ser y no fue”, dice.

La cita se fijó en el Museo taurino. Un paseo por la historia con un diestro llamado a ser uno de los nuevos referentes del futuro taurino en Salamanca. Una apuesta por la calidad y la elegancia. Vive en torero. Así lo siente y así se muestra. No hay duda. Alejandro Marcos viste jersey de cuello alto en tono camel bajo una americana azul marino, en la que asoma con timidez en el bolsillo del pecho izquierdo un pañuelo estampado en los mismos tonos. Pantalón vaquero, sujetado por un cinturón ancho de piel bien ajustado y unas elegantes y modernas botas. La elegancia de un joven de su tiempo . Paseamos entre los recuerdos y se le contiene el alma cuando entramos en la sala de Julio Robles . Su paisano e ídolo. Cuando el maestro viajó a la eternidad él apenas tenía siete años. Hoy sigue su estela. Apuesta por el mismo palo. Y lo tiene como uno de sus referentes. Se fija en los vestidos, en los bordados, en los colores... Y lo explica todo con precisión milimétrica. Le cambia el pulso y hasta el tono de voz, pierde su vista fijándose en los imponentes retratos. Esa mirada fija une más de treinta años de historia. ¿Qué siente cuando ves estos vestidos? Le pregunto ante los tres ternos con los que Robles salió a hombros por la puerta grande de Las Ventas: “¡Emoción! Y la añoranza de no haber podido vivir esa época. Admiro tanto al maestro Robles que siento esa pena de no haber podido vivir esos años. Ahora tengo la responsabilidad de acercarme aunque solo sea un poco a su sombra y que la gente de La Fuente de San Esteban siga teniendo el orgullo de sus toreros como en su día también tuvo con los maestros Pallarés y Juan José ”.

–¿Cómo se produce ese cambio de actitud y esa nueva dimensión?

–El tiempo de pandemia lo aproveché, los meses que estuvimos en casa me sirvieron para formarme más, para centrarme en el concepto que busco. Trabajar sobre una manera más precisa lo que me gusta. Eché muchas horas solo, me encontré a mí mismo y eso también fue clave. Al final entras en la rutina de entrenar, hacerte toros y te preocupas menos de tí. Gané un año en salir a la calle. Afronté esos 18 meses sin vestirme de luces y, aunque parezca negativo, para mi fueron buenos porque me sirvieron para crecer sin que me vieran. Cuando me vieron había experimentado ese cambio.

–Y apareció ese concepto más puro y clásico, más asentado, más diferente a ese torero superficial y de buenas maneras. Y ahí se intuye esa madurez que aún no tiene...

–Al final te das cuenta y ves la historia del toreo y lo que perdura no es ponerte bonito, sino la hondura, envolver a los toros en los trastos, darle profundidad, ralentizar las embestidas, una colocación muy de verdad. Eso es muy difícil, pero a base de horas, de entrenar día a día en esas cosas se logra. Ese es el plus que he conseguido y el que sigo buscando. Con estética puedes nacer, pero la hondura se trabaja y es lo que te hace perdurar en la memoria de la afición.

–De esas siete tardes de 2021, ¿cuál fue la más importante, más allá del triunfo y del escenario?

–La de Arévalo, la primera. Después de tanto sin torear. No fui presionado pero sí con la incertidumbre de cómo iba a responder. Sabía que en el campo me salán las cosas, pero al final el toro es el toro y la plaza es la plaza. Esa tarde me sorprendí de la tranquilidad con la que la afronté y la naturalidad con la que estuve. Y esas sensaciones me dieron mucha fe en mí.

–Sumó triunfos todas las tardes, puntuó en su estreno en una plaza de primera como Bayona (Francia) y llegó a Salamanca dentro del boom de Morante. Y ahí lo más sorprende fue la capacidad para no empequeñecerse en aquella explosión de arte e incluso para imponerse y salir triunfador.

–No lo sé, imagino que la tranquilidad que me daba saber que confiaba mucho en mí. Hago muchos ejercicios de autoconfianza porque al final, antes de torear te atacan mil dudas y cuando ves a un genio de ese nivel (Morante) tienes que estar muy seguro de ti y de que va a salir todo como quieres. El ambiente que se vivió no hizo más que soltarme y motivarme.