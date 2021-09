Alejandro Marcos abre la puerta grande y Morante revoluciona La Glorieta

Primer toro. Gandeón (número 19, marzo de 2016, 522 kilos, negro lucero bragado corrido girón calzón calcetero coletero).

Morante de la Puebla. Lances a la verónica para recibir al primero de la tarde. La afición ya da muestras de su entrega al de la Puebla a pesar de que no han sido limpios. Lo conduce con gusto al caballo evitando capotazos innecesarios. Nula pelea del toro en varas. El sevillano ha llegado con ganas a La Glorieta, quite por chicuelinas en dos tiempos que levanta la primera gran ovación de la plaza. El toro muy parado en el tercio de banderillas, se lo ha puesto complicado a la cuadrilla. Con gusto inicia Morante la faena de muleta toreando a cámara lenta con la derecha. Un enganchón final ha deslucido este primer destello. Con la izquierda el tiempo se ha parado con un natural interminable. Morante en estado puro. De uno en uno porque el toro no da para más, ha dejado otro par de naturales exquisitos. El de Galache amenaza con rajarse. Vuelve a la derecha con la tanda más rotunda de la faena, la primera ligada y en la que ha llevado al toro cosido a la muleta. Primoroso. Suena la música. Se gusta Morante porque de nuevo con la derecha ha podido torear en redondo con mayor continuidad y rematando la serie rodilla en tierra. Vuelve a la mano izquierda pero el toro por ese pitón no quiere pelea. Se adorna con unos trincherazos de rodillas. Como ha ocurrido en otras ocasiones, a Morante se le atraganta la espada. Cinco pinchazos, el toro se echa en la arena, el puntillero lo levanta, nuevo pinchazo y por fin muerte apuntillado. Palmas tras dos avisos.