Diosleguarde: “Volver a verme en un cartel es sentir que sigo estando vivo”

“Verme otra vez anunciado en un cartel supone volver a vivir y a sentir que sigo estando vivo”, afirmó Manuel Diosleguarde tras la presentación en Fitur de la corrida de toros del 23 de abril en Guijuelo, que supondrá su regreso a los ruedos tras la brutal cornada que sufrió el 28 de agosto en Cuéllar (Segovia) que a punto estuvo de costarle la vida y cuyas secuelas aún arrastra cuatro meses y medio después.

“Ver que vuelve a tener un contrato y, encima, uno tan especial como este de la reaparición tras todo lo que me ha tocado vivir me anima y me da fuerzas. Ahora lo que quiero es empezar a tentar y ya no parar. En menos de un mes tengo torear ya vacas para ir cogiendo ritmo”. Aún así, Diosleguarde prefiere mirar para adelante y aparcar ya definitivamente los críticos y duros pasajes que le tocó vivir tras el drama vivido en el coso de la localidad segoviana el último verano: “No quiero llegar a Guijuelo dando sensación de estar mal, quiero que se me vea más torero y hecho que antes de la cornada, que es como me siento. Verme anunciado en esa plaza a la que tanto cariño le tengo y con esos pedazo de toreros es un sueño tras lo vivido”.

Esos toreros a lo que hace referencia Diosleguarde, con los que actuará el 23 de abril en Guijuelo, son Morante de la Puebla y Emilio de Justo, que disparan la expectación de un festejo de grandes alicientes. El empresario del coso, José Ignacio Cascón, manifestó en la presentación en Fitur: “El cartel es el perfecto en tiempo, forma y lugar. Guijuelo apuesta por el tauroturismo y merece este cartel y más. Es una fecha especial y espero que sea un festejo para recordar entre la afición”.

Así, el alcalde de la villa chacinera, Roberto Martín, consolida su apuesta por la tauromaquia con este nuevo espectáculo en Guijuelo, fuera de las fechas tradicionales del mes de agosto que han convertido a su localidad en el gran referente taurino de la provincia en toda la temporada: “Guijuelo se llena de gente cuando hay toros. El pueblo se llena de vida y un cartel así es una promoción fantástica. Es un orgullo para nosotros recibir a los tres toreros, aunque la reaparición de Diosleguarde está por encima de todo”.