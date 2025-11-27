Diosleguarde, mucho más que un premio

Javier Lorenzo Salamanca Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Podría ser un premio cualquiera de la infinidad de los que se entregan en los inviernos taurinos. Pero no lo es. Solo hay que recordar de dónde viene Manuel Diosleguarde para ponerlo en valor. Basta con echar la vista atrás y recordarlo con la vida pendiente de un hilo, acordarse de Cuéllar, de Caminante, de aquel mes y medio en las tinieblas del hospital, del duro invierno de la vuelta para despejar los fantasmas y volver a la vida. De la reaparición en Guijuelo y de verlo enfilar otra vez con rectitud la suerte suprema como aquella tarde del 28 de agosto de 2022 cuando el toro de los Herederos de José Cebada Gago a punto estuvo de llevárselo por delante en una de las cornadas más graves de los últimos años. Fue entrando a matar... Después de aquella tarde del percance en Cuéllar la siguiente en la que estaba anunciado Manuel Diosleguarde era Béjar y ya no la pudo cumplir. Cortó cuatro orejas y un rabo en 2023, tres orejas en 2024 y dos 2025. De este último envite además de la tercera puerta grande consecutiva en esta plaza salió con el trofeo a la mejor estocada. Un galardón con el que cierra el círculo y con el que da portazo a los miedos, a los fantasmas y a los traumas. El poder de la mente. Tres años después se puede decir que ha salido victorioso del mayor triunfo de su vida, que es la propia vida. El drama está olvidado. «Es uno de los premios más especiales que he podido recoger en todo este tiempo y que, por tanto, más ilusión me hace. Llevo mucho trabajo, dediqué un invierno muy intenso entrenando al carro, con mucha disciplina para tratar de volver a coger ese sitio con la espada que había perdido. Por eso este reconocimiento a la mejor estocada me llena de orgullo y me hace crecer como torero», afirma Manuel Diosleguarde.

Reconoce que el percance lo tiene olvidado: «Queda muy atrás. Han pasado más de tres años y, gracias a Dios ya está superado. Este año se ha visto reflejado en las plazas de toros, no solo en Béjar, si no en la regularidad que ha conseguido en las cinco corridas de toros que he podido torear». Las cinco a hombros, por cierto. Esa regularidad tiene mucho mérito después de que 2024 fuera un año muy duro: «Aquella temporada anterior no lo veía con la espada de ninguna manera; tanto que me llegué a obsesionar y me pasaba las 24 horas del día pensando en ello. Iba a entrenar y lo primero era el carro, y luego carro y más carro. Este año han salido las cosas bien y eso demuestra que cuando se trabaja a conciencia llegan los resultados».

Diosleguarde será uno de los nombres propios de la XXV edición de la Gala del Toreo Bejarana que, organizada por la Asociación Amigos de la Plaza de Toros de Béjar, se celebrará este sábado en la ciudad textil Béjar donde se entregarán siete distinciones: además de a Diosleguarde con la mejor estocada; el trofeo La Ancianita al triunfador del festejo de la Virgen del Castañar será para Julio Norte, el de la Sastrería Raúl Rodríguez al triunfador salmantino de la temporada irá a parar a las manos de Ismael Martín; el de Difusión y Valores del Toreo reconocerá al Festival Domingo López-Chaves, a favor de Aerscyl; se otorgará una mención especial por su implicación y colaboración con la asociación a Damián Castaño y Salvador Ruano; y además, el trofeo al mejor par de banderillas de la Feria de Salamanca será para Elías Martín.