Damián Castaño, tras su debut en San Fermín: «Venía a por mucho más»

Lunes, 14 de julio 2025

Sabía que no pudo hacer más y, aunque tranquilo y consciente de ello, Damián Castaño confesó entre barreras del coso de la Misericordia, a la muerte del quinto de la tarde y en los micrófonos de OneToro, que había ido a Pamplona a por mucho más de lo que había conseguido con los dos astados del hierro de Zahariche con los que se presentó en la Feria del Toro. Logró el sueño de presentarse en San Fermín, una de las citas estelares del verano, pero no consiguió el golpe de efecto que le hacía falta a su temporada para hacerse notar. «He intentado tener una tarde de actitud, he puesto toda la mundo, pero yo venía a salir a hombros y no a esto. Esa es la verdad», decía cariacontecido tras estoquear al quinto de la función de los Miura. Sobre ese oponente, el diestro salmantino apuntaba: «El toro ha tenido bondad y quería hacerlo bien, pero le faltó transmisión, estaba cogido entre alfileres y quería tirar para adelante y hacer las cosas bien pero no podía».