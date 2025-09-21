De Corchoso a Caracola: los toros de la corrida concurso que cierra la Feria para Morante, Talavante y Borja Jiménez Se lidian reses, variadas de capa y apenas 54 kilos de diferencia, de Garcigrande, La Ventana, Domingo Hernández, Olga Jiménez, Hermanos García Jiménez y Carmen Lorenzo. Todos son cuatreños

Mijero, tercer toro de la corrida concurso, perteneciente a la divisa de Domingo Hernández, y que será lidiado por Borja Jiménez.

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:49 Comenta Compartir

La Glorieta baja este domingo el telón de la Feria con uno de los grandes carteles del abono, el segundo de mayor expectación del ciclo por número de localidades vendidas, en el que se anuncian toros de diferentes ganaderías bajo el formato de corrida concurso. Festejo auspiciado por Morante de la Puebla hace tres ediciones y que, hasta hoy, nunca había logrado torear por los avatares de sus anteriores campañas.

El sexto y último festejo -el séptimo de la temporada 2025 en el coso de la avenida de San Agustín- anuncia reses de Garcigrande, La Ventana, Domingo Hernández, Olga Jiménez, Hermanos García Jiménez y Carmen Lorenzo. Y pese a ser cada uno de su padre y de su madre, tan evidente en las capas -hay toros colorados, salpicados, melocotones y negros-, no ha podido ser más parejo en báscula. A penas 54 kilos separan al más pesado del envío, el perteneciente a la familia Capea, con sus 556 kilos de peso y los 501 del séptimo y último toro al que se enfrentará Morante de la Puebla en Salamanca este año de 2025.

Orden de lidia

Primero, de Garcigrande, para Morante de la Puebla: Corchoso, número 35, nacido en noviembre de 2020, con 510 kilos y negro de capa.

Segundo, de La Ventana del Puerto, para Alejandro Talavante: Resistenoches, número 72, nacido en agosto de 2021, con 549 kilos y negro mulato y salpicado de capa.

Tercero, de Domingo Hernández, para Borja Jiménez: Mijero, número 60, nacido en diciembre de 2020, con 534 kilos y melocotón de capa.

Cuarto, de Olga Jiménez, para Morante de la Puebla: Almendrito, número 55, nacido en julio de 2021, con 501 kilos y negro de capa.

Quinto, de Hermanos García Jiménez, para Alejandro Talavante: Esaborío, número 69, nacido en junio de 2021, con 523 kilos y colorado de capa.

Sexto, de Carmen Lorenzo, para Borja Jiménez: Caracola, número 39, nacido en enero de 2021, con 556 kilos y negro bragado de capa.