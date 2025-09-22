Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Justo Hernández recibió el premio al mejor toro del concurso de ganaderías. ALMEIDA

Corchoso se alza en La Glorieta con el premio al mejor toro de la corrida concurso de ganaderías

El mejor lidiador fue Javier Ambel y la distinción a mejor picador se la llevó Ángel Rivas

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:43

Al finalizar la corrida de toros concurso de ganaderías, el jurado de la misma determinó los siguientes premios: mejor lidiador, Javier Ambel, de la cuadrilla de Talavante, que lidió a Resistenoches, el toro de La Ventana del Puerto lidiado en segundo lugar; la distinción al mejor picador fue para el salmantino Ángel Rivas, de la cuadrilla de Morante de la Puebla, que picó al primer toro de la tarde, el Corchoso de Garcigrande, número 35; que fue lidiado en primer lugar y que a su vez fue premiado como el mejor toro del concurso de ganaderías. Conocido el fallo a través de la megafonía de la plaza al terminar el festejo, provocó las discrepacias de los aficionados.

