Corchoso se alza en La Glorieta con el premio al mejor toro de la corrida concurso de ganaderías

Al finalizar la corrida de toros concurso de ganaderías, el jurado de la misma determinó los siguientes premios: mejor lidiador, Javier Ambel, de la cuadrilla de Talavante, que lidió a Resistenoches, el toro de La Ventana del Puerto lidiado en segundo lugar; la distinción al mejor picador fue para el salmantino Ángel Rivas, de la cuadrilla de Morante de la Puebla, que picó al primer toro de la tarde, el Corchoso de Garcigrande, número 35; que fue lidiado en primer lugar y que a su vez fue premiado como el mejor toro del concurso de ganaderías. Conocido el fallo a través de la megafonía de la plaza al terminar el festejo, provocó las discrepacias de los aficionados.