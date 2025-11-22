Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros del Club Taurino de Bilbao, con el concejal Luis Sánchez en el Ayuntamiento.

El Club Taurino de Bilbao disfruta de un intenso fin de semana en Salamanca

Estuvieron presentes en la finca de Traguntía con Borja Jiménez en un tentadero de machos

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:21

Comenta

Casi medio centenar de miembros del Club Taurino de Bilbao disfruta este frío fin de semana en Salamanca con una intensa incursión en el Campo Charro. La jornada comenzó por la mañana en la finca de Traguntía, donde pudieron presenciar un tentadero de machos con reses de Domingo Hernández y la participación de Borja Jiménez. El torero sevillano afincado en Salamanca fue uno de los nombres propios de 2025 en Vista Alegre, donde logró el hito de indultar a 'Tapaboca', de La Quinta, el primero de la historia de esta plaza.

Imagen de la recepción en el Ayuntamiento. OBES

Tras la cita taurina, la expedición pudo saborear un suculento cocido antes de pasar la tarde en Salamanca, donde, a última hora, fue recibida en el Ayuntamiento por el concejal de Educación, Luis Sánchez. Esta excursión se enmarca entre las actividades del Club, que además organiza tertulias con ganaderos y toreros en invierno. Entre los últimos invitados estuvo David de Miranda, y este martes vivirán una jornada junto a Damián Castaño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en Monterrubio de la Armuña
  2. 2 «¿El fiscal general? Aquí tenemos problemas más importantes»
  3. 3 Abascal, en Salamanca: «Llegaremos a acuerdos con el PP un segundo después de que rompan los que tienen con el PSOE»
  4. 4 Cautela entre las familias afectadas por el sarcoma de Ewing tras descubrir la molécula que lo origina
  5. 5 La Asociación de Mujeres Barroca destapa un agujero de 11.000 euros: condenada la extesorera
  6. 6 Violento asalto en Pizarrales: siguen a una septuagenaria desde el súper hasta su casa y la arrastran varios metros hasta arrancarle las cadenas que llevaba al cuello
  7. 7 Puente y Zapatero llaman en Salamanca a combatir el revisionismo del franquismo: «Quieren volver a poner los yugos y las flechas en los portales»
  8. 8 El último festejo taurino del año, en directo por televisión
  9. 9 El lugar oculto en la provincia para disfrutar de uno de los parajes más bonitos del río Tormes
  10. 10 Una treintena de pueblos vuelve a tener bar: «Son el punto de encuentro»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Club Taurino de Bilbao disfruta de un intenso fin de semana en Salamanca

El Club Taurino de Bilbao disfruta de un intenso fin de semana en Salamanca