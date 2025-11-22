El Club Taurino de Bilbao disfruta de un intenso fin de semana en Salamanca Estuvieron presentes en la finca de Traguntía con Borja Jiménez en un tentadero de machos

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:21 Comenta Compartir

Casi medio centenar de miembros del Club Taurino de Bilbao disfruta este frío fin de semana en Salamanca con una intensa incursión en el Campo Charro. La jornada comenzó por la mañana en la finca de Traguntía, donde pudieron presenciar un tentadero de machos con reses de Domingo Hernández y la participación de Borja Jiménez. El torero sevillano afincado en Salamanca fue uno de los nombres propios de 2025 en Vista Alegre, donde logró el hito de indultar a 'Tapaboca', de La Quinta, el primero de la historia de esta plaza.

Ampliar Imagen de la recepción en el Ayuntamiento. OBES

Tras la cita taurina, la expedición pudo saborear un suculento cocido antes de pasar la tarde en Salamanca, donde, a última hora, fue recibida en el Ayuntamiento por el concejal de Educación, Luis Sánchez. Esta excursión se enmarca entre las actividades del Club, que además organiza tertulias con ganaderos y toreros en invierno. Entre los últimos invitados estuvo David de Miranda, y este martes vivirán una jornada junto a Damián Castaño.