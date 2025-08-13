Este es el cartel exclusivo de la despedida de los ruedos de El Capea Obra del artista salmantino David Sánchez y recoge un gesto característico en el ruedo del espada que dice adiós este viernes en Guijuelo ante seis toros en solitario

La despedida de los ruedos de Pedro Gutiérrez 'El Capea' ya tiene un cartel exclusivo para su última tarde en los ruedos en España, este viernes, 15 de agosto, en la plaza de toros de Guijuelo, donde se encerrará con seis toros en solitario de las ganaderías de Domingo Hernández, Puerto de San Lorenzo, Carmen Lorenzo, El Capea, El Freixo y Victorino Martín.

El cartel está realizada en técnica de acuarela sobre lámina, en la que el autor, el maestro y pintor salmantino David García, ha plasmado con gran sensibilidad la emoción, el simbolismo y la esencia personal del homenajeado, así como su profundo vínculo con la tauromaquia. El artista, reconocido por su capacidad para fusionar arte y tauromaquia, pone su sello personal en esta pieza que ya ha despertado el interés del público aficionado y del entorno cultural local.

David García ya realizó el cartel anunciador de la Feria Taurina de Salamanca 2021 y también el cartel del festejo en el que se conmemoraban los 50 años de alternativa de Pedro Gutiérrez Moya, 'Niño de la Capea', logrando así un hilo conductor entre padre e hijo ilustrando dos carteles que formarán parte de la historia de la tauromaquia.